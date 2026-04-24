Известная актриса Марина Александрова, нечасто радующая публику своим появлением, посетила юбилей онлайн-кинотеатра "Кион". 43-летняя звезда выбрала для него лаконичный монохромный образ. На красной дорожке она предстала в стильном кожаном пиджаке и элегантном чёрном платье макси, дополнив наряд крупными серьгами-кольцами и классическими лодочками на шпильке.

Звездный путь и признание

Марина Александрова по праву считается одной из наиболее востребованных и любимых актрис российского кинематографа. Её талант ярко проявился в таких известных картинах, как "Срочно! Ищу мужа" и "Северное сияние", а также в популярных сериалах "Бедная Настя", "Екатерина. Взлёт" и "Палач". Список её работ включает также "Рождённая звездой", "Открытый брак", "Псих", "Москва слезам не верит. Всё только начинается", "Домашний арест", "Дыши" и множество других успешных проектов.

Семейное счастье и прошлые отношения

Более тринадцати лет Марина Александрова состоит в счастливом браке с известным режиссёром Андреем Болтенко. У пары двое замечательных детей: тринадцатилетний сын Андрей и десятилетняя дочь Екатерина. До этого актриса была замужем за Иваном Стебуновым, однако их союз распался после того, как стало известно об измене актёра.

Фото: пресс-служба