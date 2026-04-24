Ресторанный этикет: какие ошибки персонала вы не обязаны терпеть

Люблю!
Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Даже в хорошем ресторане впечатление может испортить не кухня, а уровень сервиса. Эксперты по ресторанному этикету выделяют ряд признаков, которые свидетельствуют о низком качестве обслуживания — и мириться с ними посетитель не обязан.

Невнимательность к гостям

Один из самых очевидных сигналов плохого сервиса — отсутствие внимания со стороны персонала. Если официант долго не подходит, игнорирует гостей или заставляет их буквально «ловить» себя взглядом, это нарушает базовые стандарты обслуживания. Согласно правилам ресторанного этикета, персонал должен сам контролировать ситуацию в зале и вовремя реагировать на потребности гостей.

Плохое знание меню

Если официант не может объяснить состав блюда, способы приготовления или порекомендовать что-то подходящее, это свидетельствует о недостаточной подготовке персонала. Специалисты ресторанного бизнеса подчёркивают, что знание меню — один из ключевых элементов качественного сервиса

Долгое ожидание без объяснений

Задержки в подаче блюд случаются, но важна коммуникация. Если персонал не предупреждает о времени ожидания или игнорирует вопросы гостей, это снижает уровень доверия к заведению. Хороший сервис предполагает прозрачность и уважение к времени клиента.

Ошибки в заказе

Перепутанные блюда, забытые позиции или неправильная подача — ещё один тревожный сигнал. Такие ситуации не только портят впечатление, но и указывают на слабую организацию работы в зале.

Невежливое или холодное общение

Грубость, раздражённый тон или чрезмерная фамильярность — серьёзные нарушения профессиональной этики. Ресторанный сервис строится на уважении и корректности, которые являются основой комфортного общения с гостем.

Отсутствие реакции на проблемы

Если на жалобы не реагируют или делают это формально, не пытаясь решить ситуацию, это говорит о низком уровне клиентского сервиса. По стандартам индустрии, персонал должен оперативно устранять конфликтные ситуации и работать в интересах гостя.

Неопрятный внешний вид персонала

Внешний вид сотрудников — часть общего впечатления о заведении. Небрежная форма, отсутствие аккуратности или несоблюдение стандартов гигиены могут вызывать сомнения в качестве сервиса и кухни.

Навязывание или, наоборот, полное отсутствие рекомендаций

Хороший официант умеет чувствовать баланс: не давить на гостя, но при этом помогать с выбором. Крайности — либо агрессивные продажи, либо полное равнодушие — одинаково негативно влияют на впечатление.

Нарушение личного пространства

Чрезмерная навязчивость, постоянные подходы без необходимости или вмешательство в разговор гостей также считаются признаком непрофессионализма.

Общая неорганизованность

Задержки, путаница, отсутствие координации между сотрудниками — всё это формирует ощущение хаоса. Как отмечают эксперты индустрии, атмосфера в коллективе напрямую влияет на качество обслуживания и восприятие заведения гостями

...Качественный сервис — не менее важная часть ресторанного опыта, чем вкус еды. Посетитель имеет право рассчитывать на внимательное, вежливое и профессиональное обслуживание. Если базовые стандарты не соблюдаются, эксперты советуют не игнорировать проблему — а при необходимости обращаться к администратору или выбирать другое заведение.

Автор - Ольга Стопинская
