Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что носить весной вместо тяжелой верхней одежды: тренды 2026

Люблю!
Дата публикации: 26.04.2026
С приходом весны гардероб постепенно избавляется от тяжелых слоев, уступая место более легким и функциональным решениям. В сезоне 2026 дизайнеры предлагают сразу несколько направлений — от утилитарных моделей до мягких и трансформируемых силуэтов.

Парка возвращается в повседневный гардероб

Одним из ключевых элементов сезона снова становится парка. Эта модель сочетает практичность и универсальность: защищает от ветра и дождя, но при этом выглядит легче привычных зимних вариантов. Современные парки отличаются более мягкими линиями и свободным кроем, позволяющим носить их с объемными вещами — свитерами и худи. В цветовой палитре преобладают природные оттенки: хаки, песочный, приглушенный зеленый и бежевый.

Акцент на воротник и вертикаль

Еще один заметный тренд — куртки с высоким воротником. Такой элемент выполняет сразу две функции: заменяет шарф и формирует более вытянутый силуэт. Варианты варьируются от укороченных до удлиненных моделей, а сам воротник может быть как плотным, так и мягким. Подобные решения отражают общий тренд на структурные формы и выразительные линии в одежде 2026 года.

740376_800.png

Куртки с кулиской: трансформация силуэта

Особое внимание дизайнеры уделяют моделям с регулируемой посадкой. Куртки с кулиской позволяют менять силуэт в зависимости от образа — от свободного до подчеркнуто приталенного.

Такая функциональность делает вещь универсальной: она одинаково уместна как в повседневных, так и более собранных образах.

Бомбер: от спорта к универсальности

Бомбер остается важной частью весеннего гардероба, но в 2026 году он приобретает более сдержанный и «взрослый» характер.Кожаные модели выглядят минималистично и подходят даже для городских и деловых образов, тогда как шерстяные версии становятся альтернативой легкому пальто. Они сохраняют комфорт, но выглядят более структурированно.

modni-kurtky-vesny.webp

Ветровка выходит за пределы спорта

Ветровка окончательно закрепляется в городском стиле. Если раньше она ассоциировалась исключительно с активным отдыхом, теперь это полноценный элемент повседневного гардероба. Актуальны как лаконичные модели, так и более яркие варианты с акцентом на цвет. Например, в трендах сезона отмечаются насыщенные оттенки, включая красный, который становится заметным акцентом образа.

Укороченные модели и игра пропорций

Одним из ключевых направлений остаются короткие куртки длиной до талии. Они помогают выстраивать сложные многослойные образы и визуально вытягивают силуэт за счет контраста с более объемным низом. Такие модели легко сочетаются как с широкими брюками, так и с юбками, создавая сбалансированный и современный силуэт.

...Весенние куртки 2026 года демонстрируют разнообразие подходов — от функциональности до игры с формой. Парки, бомберы, ветровки и модели с регулируемым силуэтом позволяют адаптировать гардероб под переменчивую погоду и индивидуальный стиль. Главный принцип сезона — легкость, универсальность и возможность трансформации без отказа от комфорта.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео