Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей

Дата публикации: 27.04.2026
Изображение к статье: Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей

Дети, которые часто проводят время перед экранами, обычно обладают меньшим словарным запасом и позже начинают говорить. Об этом сообщает Medical Xpress.

Кроме того, было установлено, что маленькие дети проводят перед экранами больше времени, чем рекомендуется. К такому выводу пришли учёные после исследования с участием почти двух тысяч малышей от года до четырёх лет.

Сбор данных шёл полтора года: родители заполняли анкеты о времени, проведённом ребёнком перед экранами, совместном просмотре, чтении книг и развитии речи. Социально‑экономический статус оценивали по доступу семьи к ресурсам, уровню образования и профессиям родителей.

Выяснилось, что дети смотрят телевизор в среднем более часа в день, чаще всего включённый фоном. Наибольший интерес вызывает развлекательный контент, затем музыка и познавательные передачи. В семьях с низким достатком малыши реже читают книги и имеют меньше возможностей для обучения.

Оказалось, что длительное экранное время действительно связано с меньшим словарным запасом и более поздним началом речи. При этом чтение книг и совместный просмотр с родителями способствуют развитию языковых навыков. Результаты подтверждают предыдущие исследования о негативном воздействии гаджетов на речевое развитие.

#родители #смартфоны #телевизор #чтение #дети и родители #дети
