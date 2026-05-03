Многие родители уверены, что воспитывают детей иначе, чем их собственные мамы и папы. Однако психологи отмечают: привычные фразы из детства по-прежнему звучат в современных семьях — и нередко незаметно влияют на развитие ребёнка.

Психолог рассказала, какие фразы выдают в нас «колхозные методы» воспитания. Спорим, вы тоже так говорите?

Психологи часто любят ругать методы воспитания, которые практиковали наши мамы и бабушки, и говорят, что раньше воспитывали «удобного» человека, а не личность.

Психолог Елена Корнева на своем канале называет такое воспитание «колхозными методами», которые встречаются и у нынешних молодых родителей.

«Колхозные методы» могут воспитать выносливого, неприхотливого человека, привыкшего к труду. Их цель — выдрессировать удобного исполнителя. Однако такие методы основаны на жесткости, подавлении и страхе, а не на доверии и понимании. Они часто ломают в ребенке инициативу и личность, не давая ему права на собственное мнение и ошибку», — объясняет эксперт.

Психолог привела в пример 10 типичных фраз, которые выдают «колхозные методы» воспитания:

«Если будешь баловаться, станешь дворником», «Не будешь учиться — будешь бомжом» — такие слова, по мнению эксперта, формируют страх перед будущим.

«Молчи и делай», «Потому что я так сказала!» — фразы, которые учат слепо подчиняться.

«Посмотри, какая Маша молодец! А ты?», «Вот люди посмотрят, как ты себя ведешь» — эти фразы должны вызвать чувство вины и страх перед чужим мнением.

«Не доешь суп — не получишь сладкое». «Будешь хорошо себя вести, куплю шоколадку» — такое манипулирование едой формирует пищевое расстройство.

«Не смей кричать/плакать/злиться», «Иди в угол. Подумай о своем поведении» — слова, которые запрещают проявление эмоций.

Однако в комментариях многие раскритиковали психолога.

«С таким подходом мы растим поколение неженок, которые думают, что им все должны».

«Человека учили собой управлять, самостоятельно саморегулироваться. А свободные личности сейчас либо в депрессии, либо на антидепрессантах, либо заливаются слезами, заходятся в истериках, как машины без тормозов».

«Если этого не говорить, вырастает невоспитанный человек, который не видит краев дозволенного».

Так действительно ли эти «колхозные» фразы настолько страшны или они все-таки помогают вырастить воспитанного, дисциплинированного человека? Мы решили узнать мнение другого психолога.

«Давайте сразу снимем градус напряжения. Эти фразы не делают вас плохим родителем, но они действительно являются пережитком прошлого, когда целью было воспитать удобного исполнителя, а не осознанную личность, — комментирует "Доктору Питеру" клинический психолог Ксения Солопанова.

Основная проблема таких выражений в том, что они опираются на внешние стимулы, такие как страх, стыд или подкуп, а не на понимание того, почему это важно. Сравнение с Машей или ссылка на «людей, которые смотрят», закладывают фундамент для вечной зависимости от чужого мнения и неуверенности в себе. Ребенок приучается сверяться не со своими ценностями, а с тем, не осудят ли его окружающие.

Слова про дворников и бомжей вообще не работают как мотивация, так как для ребенка это абстрактные страшилки, которые со временем вызывают лишь недоверие к словам взрослых. Или, например, родители говорят ребенку: «Ты хочешь работать в ресторане или есть в нем?» — такая фраза вообще токсична, так как учит пренебрежению к чужому труду и строится на высокомерии, а не на любви к знаниям.

Что касается еды, то фраза про суп и десерт не фатальна, но она превращает обед в сделку, где полезная еда — это наказание, а сладкое — приз. Это прямой путь к расстройствам пищевого поведения. Лучше использовать естественную последовательность: «Сначала наш организм получает энергию из основной еды, а потом мы радуем его десертом».

Самый важный момент касается запрета на эмоции. Здесь кроется главная ошибка: разрешать чувствовать — не значит разрешать все делать. Мы учим ребенка: «Я вижу, ты злишься, и ты имеешь на это право, но бить других нельзя».

Когда мы запрещаем кричать или плакать, мы не учим контролю, мы учим подавлению. Ребенок просто складирует гнев внутри, и позже это выльется в психосоматику или неконтролируемый срыв. Воспитание — это не дрессировка через «молчи и делай», а помощь в понимании своих чувств и установка понятных, честных границ.

Поэтому вместо авторитарного давления объясняйте смысл ваших требований, и вы увидите, что ребенку станет гораздо легче сотрудничать с вами, не теряя при этом своего «я». Именно так вырастают психически устойчивые люди, которые умеют управлять собой, а не просто боятся окрика».

Жёсткие и манипулятивные формулировки не делают родителей «плохими», но могут мешать формированию уверенной и самостоятельной личности, считает редакция bb.lv. Более эффективный подход — не давление и страх, а объяснение, уважение к эмоциям ребёнка и чёткие границы, которые помогают вырастить психологически устойчивого человека.