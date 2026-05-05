53-летняя Кэмерон Диас в третий раз стала мамой. Радостную новость сообщил её супруг, музыкант Бенджи Мэдден, который также рассекретил пол и редкое имя новорождённого.

53-летняя Кэмерон Диас снова стала мамой. О счастливом событии оповестил фанатов супруг голливудской дивы, музыкант Бенджи Мэдден. Уже известны пол и необычное имя новорожденного.

«Мы с Кэмерон счастливы, взволнованы и чувствуем себя невероятно благословенными», — написал 47-летний Бенджи в своем посте. Он сопроводил сообщение изображением корабля. Это отсылка к имени малыша, Наутас, которое с латыни переводится как «моряк» или «лодочник».

Несмотря на публичность своей профессии, Диас удавалось годами держать в тайне детали своей внеэкранной жизни. А потому известие о появлении ее первых детей стало для публики полной неожиданностью. В одном из интервью актриса призналась, что осознанное материнство оказалось для неё одним из самых важных и счастливых этапов. Старшей дочери Кэмерон и ее супруга уже шесть лет, среднему сыну Кардиналу пока всего два. И теперь в семье появился еще один наследник.

История любви Кэмерон и Бенджи началась в 2014 году, а спустя год они официально оформили отношения. С тех пор супруги практически не расстаются и поддерживают друг друга во всех начинаниях. Ради семьи Диас даже взяла паузу в карьере, сосредоточившись на доме и воспитании детей.

Окружение пары отмечает, что артисты с головой погружены в родительство и стараются каждую свободную минуту посвящать детям, окружая их заботой, теплом и по-настоящему домашней атмосферой.

Появление третьего ребёнка стало ещё одним подтверждением того, что семья для Диас остаётся главным приоритетом. Несмотря на годы в Голливуде, актриса продолжает беречь личную жизнь и сосредотачивается на материнстве, которое сама называет самым важным этапом своей жизни.