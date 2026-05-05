Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кэмерон Диас стала многодетной мамой: известно необычное имя новорожденного 0 442

Люблю!
Дата публикации: 05.05.2026
womanhit
Изображение к статье: Кэмерон Диас стала многодетной мамой: известно необычное имя новорожденного

53-летняя Кэмерон Диас в третий раз стала мамой. Радостную новость сообщил её супруг, музыкант Бенджи Мэдден, который также рассекретил пол и редкое имя новорождённого.

53-летняя Кэмерон Диас снова стала мамой. О счастливом событии оповестил фанатов супруг голливудской дивы, музыкант Бенджи Мэдден. Уже известны пол и необычное имя новорожденного.

«Мы с Кэмерон счастливы, взволнованы и чувствуем себя невероятно благословенными», — написал 47-летний Бенджи в своем посте. Он сопроводил сообщение изображением корабля. Это отсылка к имени малыша, Наутас, которое с латыни переводится как «моряк» или «лодочник».

Несмотря на публичность своей профессии, Диас удавалось годами держать в тайне детали своей внеэкранной жизни. А потому известие о появлении ее первых детей стало для публики полной неожиданностью. В одном из интервью актриса призналась, что осознанное материнство оказалось для неё одним из самых важных и счастливых этапов. Старшей дочери Кэмерон и ее супруга уже шесть лет, среднему сыну Кардиналу пока всего два. И теперь в семье появился еще один наследник.

История любви Кэмерон и Бенджи началась в 2014 году, а спустя год они официально оформили отношения. С тех пор супруги практически не расстаются и поддерживают друг друга во всех начинаниях. Ради семьи Диас даже взяла паузу в карьере, сосредоточившись на доме и воспитании детей.

Окружение пары отмечает, что артисты с головой погружены в родительство и стараются каждую свободную минуту посвящать детям, окружая их заботой, теплом и по-настоящему домашней атмосферой.

Появление третьего ребёнка стало ещё одним подтверждением того, что семья для Диас остаётся главным приоритетом. Несмотря на годы в Голливуде, актриса продолжает беречь личную жизнь и сосредотачивается на материнстве, которое сама называет самым важным этапом своей жизни.

Читайте нас также:
#Голливуд #семья #знаменитости #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1
Изображение к статье: Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами
Бизнес
Изображение к статье: Что же нам с ними делать? Гражданам России и Беларуси в Латвии принадлежат почти три тысячи компаний Эксклюзив!
Бизнес
3
Изображение к статье: Дождь придёт во второй половине дня: к вечеру осадки накроют почти всю Латвию
Наша Латвия
Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео