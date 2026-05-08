Суровая зима во многих садах оставила заметные следы – яблони и другие плодовые деревья ослаблены, ветви подмёрзли, а кора потрескалась. Что делать, если посадки пострадали? Как уже сейчас защитить смородину и другие ягодные кустарники от тли, чтобы летом не потерять урожай? Эти вопросы этой весной волнуют многих владельцев садов и дачных участков. Чтобы узнать, как правильно восстановить сад после зимы и избежать распространённых ошибок, мы обратились к Зайге Апсе из питомника "Liepas" в Добеле.

Пилить или сажать?

Весна четко показывает, что в саду успешно пережило зиму, а что – нет. Одни ветви активно распускаются, другие остаются чёрными, сухими или ослабленными. В таких случаях не стоит медлить – повреждённые ветви необходимо обрезать до здоровой древесины или жизнеспособных почек. Если дерево пострадало от мороза полностью, его придётся заменить.

При выборе нового саженца важно учитывать его тип. Саженцы с открытой корневой системой рекомендуется высаживать до середины мая, тогда как контейнерные растения можно сажать и летом. Обычно корневой ком контейнерного растения обёрнут сеткой, поэтому её лучше не снимать, чтобы не повредить корни. Иначе саженец может плохо прижиться. Даже недавно посаженное плодовое дерево необходимо обрезать – это помогает сформировать крепкую крону и предотвратить чрезмерное вытягивание растения. «Следует укоротить как центральный побег, так и боковые ветви. Семечковые деревья высаживают до места прививки, у низкорослых яблонь место прививки должно оставаться над уровнем земли, а ягодные кустарники рекомендуется высаживать немного глубже, чтобы они лучше кустились и давали более высокий урожай», – отмечает Зайга.

Подкормка – умеренно и своевременно

Контейнерные растения, растущие в торфяном субстрате, в первое время можно не подкармливать – им достаточно содержащихся в субстрате питательных веществ. А вот деревья и кустарники, уже растущие в саду, до Янова дня рекомендуется подкармливать удобрениями с повышенным содержанием азота. Названия удобрений могут различаться, однако с так называемым «весенним удобрением» ошибиться сложно. При выборе других средств важно обращать внимание на состав – азот должен преобладать.

Зайга напоминает, что можно использовать и проверенные временем методы, например раскладывать вокруг посадок перепревший навоз. Главное, чтобы он не был свежим и не соприкасался непосредственно с корнями растений, иначе можно повредить корневую систему. Чтобы удобрения питали растения, а не сорняки, вокруг деревьев и кустарников необходимо поддерживать чистую и прополотую зону как минимум до середины лета. Для облегчения ухода можно сформировать приствольные круги и покрыть их мульчей, которая помогает сохранять влагу и ограничивает рост сорняков.

Насекомые против насекомых

Как защитить растения от вредителей? Оказывается, борьбу с тлёй стоит начинать с муравьёв. Выделения тли служат для муравьёв источником питания, поэтому они активно способствуют распространению тли на деревьях и кустарниках. Ещё до появления вредителей рекомендуется проверить территорию сада и избавиться от муравьёв с помощью горячей воды или специальных средств, например Bros.

«Если вредители, тля, листовёртки, трипсы и другие насекомые, уже появились, необходимо действовать незамедлительно. Один из распространённых способов борьбы с тлёй – опрыскивание зелёным мылом. Однако одной обработки недостаточно, поскольку средство воздействует только на взрослых особей. Поэтому обработку необходимо повторять как минимум четыре раза», — подчёркивает Зайга.

Эффективным способом борьбы с вредителями являются трихограммы и златоглазки. Трихограммы выпускают во время цветения культурных растений и позже – в период откладывания яиц вредителями. В зависимости от упаковки различается и способ применения. Трихограммы в пластиковых контейнерах перед выпуском необходимо выдержать в помещении при температуре 20–22°C около недели, а затем разместить на ветвях в сухую безветренную погоду. Новую упаковку использовать значительно проще – достаточно повесить её на плодовое дерево или кустарник.

Новинка этого года от Bioefekts – златоглазки – универсальные помощники в борьбе с тлёй, паутинным клещом, щитовками, трипсами, белокрылкой, колорадским жуком и другими вредителями. Главное условие – использовать их сразу после покупки, не храня «на всякий случай».

Знания против болезней

Холодная зима нередко повреждает кору и почки растений, что способствует развитию различных заболеваний, особенно грибковых инфекций. Ослабленные морозом растения хуже сопротивляются болезням весной. Чтобы понять, что именно угрожает растениям и как правильно действовать, недостаточно полагаться только на догадки. Зайга подчёркивает важность базовых знаний, которые можно получить на курсах Государственной службы защиты растений (VAADA). Это помогает не только распознавать заболевания, но и выбирать наиболее эффективные методы борьбы. Важно помнить, что наиболее действенные средства защиты растений не доступны в свободном доступе без соответствующей подготовки и удостоверения профессионального пользователя средств защиты растений.

Также рекомендуется регулярно посещать сайт VAADA – это полезный источник информации для садоводов, позволяющий своевременно узнавать об активизации спор различных заболеваний и принимать меры ещё до появления видимых признаков проблемы.

9 и 10 мая на выставке «Сад и стиль жизни 2026» будут представлены саженцы и семена, садовая техника и инструменты, теплицы, перголы и садовая мебель. Посетители смогут не только приобрести всё необходимое для сада, но и получить консультации ландшафтных архитекторов и других специалистов отрасли.

