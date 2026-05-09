Дефицит витамина D — не просто проблема «слабых костей». Он затрагивает практически все системы организма: снижает иммунитет, ухудшает работу мышц, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже влияет на настроение.

Доктор медицинских наук, профессор Лариса Данилова в эфире ток-шоу «PRO ЗДОРОВЬЕ» на YouTube-канале «СМОТРИ И ЖИВИ» рассказала о симптомах дефицита витамина D у детей и у взрослых.

По словам Ларисы Даниловой, у детей дефицит витамина D чаще проявляется снижением мышечного тонуса, а также повышением частоты респираторных заболеваний:

— Было проведено достаточное количество исследований, в том числе суммирующие анализы, которые показали, что недостаточность витамина D у ребенка связана с более высокими рисками респираторных инфекций. Причем у мальчиков это проявляется чаще — существуют такие гендерные особенности. Во взрослом возрасте мужчины, вероятно, защищены своими гормонами. Тем не менее, когда мужчина стареет, частота падений и нестабильность походки в старшей возрастной группе также могут быть связаны с дефицитом витамина D.

Также специалист рассказала, есть ли противопоказания к приему витамина D:

— Существуют заболевания, которые сами по себе ассоциированы с образованием в организме высоких концентраций витамина D. Например, саркоидоз, иногда описывают подобное при туберкулезе. Именно при таких заболеваниях оправданно оценивать общую фракцию витамина D в сыворотке крови.

При этом Лариса Данилова добавила, что есть факторы, которые мешают усвоению витамина D:

— Витамин D влияет на всасывание кальция в желудочно-кишечном тракте. Поэтому все заболевания ЖКТ, связанные с нарушением пассажа по кишечнику (синдром мальабсорбции), а также такое заболевание, как целиакия (довольно частое в современном мире), ухудшают всасывание кальция и продуктов, содержащих витамин D.

Почему витамин D так важен

Витамин D необходим не только для костей, но и для общего здоровья организма. Он участвует во множестве процессов и влияет на самочувствие.

Кости и зубы. Помогает усваивать кальций и фосфор, защищает от остеопороза и рахита.

Баланс минералов. Поддерживает нормальный уровень кальция в крови, важный для мышц и нервной системы.

Иммунитет. Усиливает защиту от инфекций и снижает риск хронических заболеваний.

Нервная система. Влияет на настроение, память и уровень энергии.

Сердце и сосуды. Помогает регулировать давление и снижает риск сердечных болезней.

Обмен веществ. Участвует в усвоении магния, цинка и других микроэлементов.

Потенциальная защита от рака. Есть данные, что витамин D влияет на рост клеток и может снижать риски некоторых видов онкологии.

Редакция bb.lv считает, что дефицит витамина D — не просто «мелкая» проблема, а фактор, который может влиять на здоровье в разные периоды жизни. Он участвует во множестве процессов и влияет на самочувствие. При дефиците могут появляться слабость, частые болезни, проблемы с костями, настроением и давлением.