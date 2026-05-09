Ученые нашли связь между ускоренным старением мозга и омегой-3

Дата публикации: 09.05.2026
Омега-3 действительно необходима организму, но принимать ее надо только по назначению врача. Иначе рискуете запустить ускоренное старение мозга.

Многие знают о пользе жирных кислот омега-3, которые есть в морепродуктах, оливковом масле, грецких орехах. Кто-то решается начать принимать целебную «омегу» в виде БАДов, без показаний и анализов.

Однако покупать витамины и минералы «просто для здоровья» не рекомендуется. Даже самый дорогой БАД может навредить, а разбираться с последствиями придется долго, предостерегает Doctorpiter.

Новое исследование, опубликованное в The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease, показало: омега-3 может только навредить головному мозгу, если принимать ее бесконтрольно.

Специалисты из Чунцинского медицинского университета совместно с коллегами из Третьего военно-медицинского университета в Китае трудились над исследованием пять лет. Все это время они изучали когнитивные изменения и особенности структуры головного мозга у 273 человек, регулярно принимавших омегу-3. В контрольную группу вошли 546 добровольцев, которые отказались от добавки.

Эксперты сделали поправки на возраст, анамнез, генетику и другие особенности всех участников. Однако эксперимент все равно показал: в основной группе наблюдалось более быстрое снижение показателей по трем когнитивным тестам, которые каждый проходил в ходе исследования.

Чтобы понять, почему так происходит, исследователи изучили снимки мозга в поисках физических изменений. Оказалось, что ускоренное снижение когнитивных функций не было связано с типичными признаками болезни Альцгеймера, такими как накопление амилоидных бляшек или аномальных скоплений тау-белков.

Вместо этого сканирование выявило значительное снижение метаболизма глюкозы в мозге. Ученые предполагают, что это может быть связано с приемом добавок с омегой-3.

«Прием добавок с омегой-3 может быть связан с ускоренным снижением когнитивных функций у пожилых. Скорее всего, это обусловлено влиянием на синаптическую функцию головного мозга, а не классическими белковыми патологиями, связанными с болезнью Альцгеймера», — пишут авторы исследования в своей статье.

Важно: исследователи отмечают, что их результаты нельзя считать окончательными. Это было обсервационное исследование, а не клиническое испытание, которое выявило скорее взаимосвязь, чем однозначную причину.

Однако один вывод можно сделать наверняка: не пейте добавки просто так или «ради здоровья». Перед приемом любых добавок обязательно посоветуйтесь с врачом. Так вы получите только пользу, а не навредите организму.

Светлана Зубова
