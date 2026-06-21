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7 деталей в интерьере, которые могут испортить впечатление даже от дорогого ремонта 0 168

Люблю!
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Многоуровневые потолки с подсветкой

Иногда интерьер выглядит менее стильным не из-за бюджета, а из-за отдельных решений, которые визуально утяжеляют пространство или давно вышли из моды. Некоторые из них еще недавно были популярны, но сегодня дизайнеры предпочитают более лаконичные и актуальные приемы. Рассказываем, от каких деталей стоит отказаться, чтобы дом выглядел современно, уютно и гармонично.

1. Многоуровневые потолки с подсветкой

Сложные потолочные конструкции с декоративной подсветкой давно утратили актуальность. Они перегружают пространство, визуально уменьшают высоту помещения и нередко делают интерьер более тяжелым. Сегодня дизайнеры все чаще выбирают простые решения, которые помогают сохранить ощущение света и простора.

Чем заменить: ровным матовым потолком и продуманным освещением — встроенными светильниками или аккуратной скрытой подсветкой.

2. Яркие глянцевые натяжные потолки

Когда-то такие потолки считались признаком роскоши, однако сегодня они чаще ассоциируются с устаревшими интерьерами. Сильное отражение света создает неестественный эффект и может нарушать визуальный баланс помещения.

Чем заменить: матовыми или сатиновыми потолками, которые выглядят более спокойно, благородно и универсально.

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3. Мебельные гарнитуры из одной коллекции

Комплекты, в которых диван, шкаф, стол и другие предметы выполнены в одинаковом стиле, могут сделать интерьер слишком предсказуемым. Такое пространство часто напоминает выставочный зал мебельного магазина и лишается индивидуальности.

Чем заменить: сочетанием разных фактур, материалов и стилистических элементов. Именно такие комбинации делают интерьер живым и интересным.

4. Избыток декора

Большое количество статуэток, сувениров и мелких аксессуаров создает ощущение визуального шума. Даже красивый интерьер может потерять свою привлекательность, если каждая поверхность занята декоративными предметами.

Чем заменить: несколькими выразительными акцентами, которые действительно имеют значение и поддерживают общую концепцию оформления.

5. Пестрые шторы и покрывала с крупными принтами

Слишком яркие узоры и контрастные рисунки быстро утомляют взгляд и могут визуально перегружать пространство. Кроме того, такие текстильные решения сложнее сочетать с остальными элементами интерьера.

Чем заменить: однотонными тканями спокойных оттенков или деликатными геометрическими и абстрактными рисунками.

6. Избыток позолоты и лепнины

Стремление добавить интерьеру роскоши иногда приводит к противоположному результату. Обилие декоративной лепнины и золотистых элементов нередко выглядит чрезмерно, особенно в небольших современных квартирах.

Чем заменить: лаконичными деталями из металла, дерева или натурального камня, которые выглядят дорого и актуально без лишней демонстративности.

7. Ламинат под красное дерево

Напольные покрытия с выраженным красноватым или оранжевым оттенком сегодня встречаются все реже. Они могут визуально утяжелять интерьер и хуже сочетаться с современной мебелью и отделкой.

Чем заменить: покрытиями в натуральных древесных оттенках, а также нейтральными серо-бежевыми и теплыми природными тонами.

Стильный интерьер — это не количество дорогих вещей и не стремление следовать каждой модной тенденции. Гораздо важнее чувство меры, продуманные сочетания и внимание к деталям. Простые формы, качественные материалы и несколько удачно подобранных акцентов помогут создать пространство, которое будет выглядеть актуально, уютно и гармонично долгие годы.

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#мода #тенденции #мебель
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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