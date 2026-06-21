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Счастье позднего материнства: Маргарита Дробязко поделилась семейными фото 0 288

Люблю!
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.
ФОТО: Instagram

Фигуристка Маргарита Дробязко, впервые ставшая мамой в 52 года, поделилась с подписчиками новыми фотографиями дочери Николины.

54-летняя спортсменка опубликовала снимки в своем блоге. На фотографиях она позирует вместе с дочерью на фоне моря, а также показывает, как малышка с интересом рассматривает скульптуры на набережной.

«Куда же ты так быстро растешь, малышка?! Такая деловая и самостоятельная уже», — подписала публикацию Дробязко.

Николина появилась на свет в конце 2024 года и стала первым ребенком Маргариты Дробязко и ее супруга — фигуриста Повиласа Ванагаса. Новость о беременности спортсменки тогда стала неожиданностью для многих поклонников.

Позже Маргарита рассказывала, что не испытывала страха перед родами, а сама беременность и появление дочери стали одним из самых счастливых событий в ее жизни.

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Сегодня Дробязко 54 года, а ее супругу Повиласу Ванагасу — 55 лет. Пара состоит в браке уже более двух десятилетий и считается одной из самых крепких в мире фигурного катания.

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Новые фотографии Николины вызвали теплую реакцию подписчиков, которые отметили, как быстро растет девочка, и пожелали семье счастья и здоровья.

Фото: drobiazkomargarita/Instagram

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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