В каждом доме есть вещи, которые занимают место годами под предлогом «вдруг пригодится». Старые провода, одежда не по размеру, коробки от техники и сломанные предметы постепенно захватывают шкафы, балконы и кладовки. Эксперты по организации пространства уверены: большинство таких вещей никогда не будут использованы, а лишь создают ощущение беспорядка и психологической перегруженности.

«Люди часто хранят вещи не из-за их реальной ценности, а из-за эмоций, связанных с ними. Но память не живет в предметах — она остается с нами независимо от того, стоит ли старая ваза на полке», — отмечают специалисты по организации пространства.

Провода, назначение которых уже никто не помнит

Почти в каждой квартире найдется коробка с зарядками, переходниками и кабелями от давно выброшенной техники. Если вы не можете вспомнить, для какого устройства нужен провод, скорее всего, он вам уже не понадобится.

Одежда «на будущее»

Джинсы на два размера меньше, платье десятилетней давности или костюм, который давно не подходит по фигуре, редко становятся стимулом к переменам.

«Одежда, которую человек не может носить сейчас, чаще вызывает чувство вины и разочарования, чем мотивирует на достижение целей», — считают психологи.

Коробки от бытовой техники

После окончания гарантийного срока коробки от телевизоров, микроволновок и другой техники обычно теряют практическую ценность, но продолжают занимать полезное пространство.

Старые инструкции и ненужные документы

Сегодня большинство инструкций легко найти в интернете. Бумажные руководства, старые гарантийные талоны и чеки многолетней давности зачастую лишь накапливают пыль.

Сломанные вещи, которые ждут ремонта годами

Лампы, часы, мебель и бытовые приборы, которые месяцами или даже годами лежат в ожидании ремонта, чаще всего так и остаются неисправными.

«Если вы не нашли время починить вещь за последние несколько месяцев, вероятность того, что это произойдет позже, крайне невелика», — говорят специалисты по организации быта.

Подарки, которые не приносят радости

Вазы, статуэтки и сувениры, подаренные из лучших побуждений, не обязаны храниться вечно, если они вам не нравятся и не используются.

Просроченная косметика и лекарства

Это не только бесполезный, но и потенциально опасный хлам. Просроченные препараты могут потерять эффективность, а косметика — стать источником бактерий.

Старые журналы и газеты

Стопки печатных изданий редко перечитываются, но прекрасно собирают пыль и занимают место.

Пакет с пакетами

Знакомый многим символ накопительства. Если количество пакетов постоянно растет, стоит оставить лишь небольшой запас для бытовых нужд.

Посуда «для особого случая»

Сервизы, которыми пользуются раз в несколько лет, часто оказываются бесполезным грузом.

«Особый случай может так и не наступить. Если вещь вам нравится, используйте ее сейчас, а не откладывайте жизнь на потом», — советуют эксперты.

Спортивный инвентарь несбывшихся планов

Гантели, тренажеры и коврики для йоги, которыми не пользовались больше полугода, обычно остаются невостребованными и дальше.

Устаревшая электроника

Старые телефоны, фотоаппараты и ноутбуки редко приобретают коллекционную ценность, зато занимают место и постепенно превращаются в электронный мусор.

Детские вещи, из которых давно выросли

Сохранить несколько памятных предметов вполне достаточно. Остальную одежду и игрушки можно передать тем, кому они действительно пригодятся.

Как понять, что вещь пора выбросить

Эксперты предлагают простой тест: если предмет не использовался больше года и не имеет особой практической ценности, скорее всего, он вам больше не нужен. Также полезно задать себе вопрос: взяли бы вы эту вещь с собой при переезде?

Страх перед фразой «а вдруг пригодится» заставляет людей хранить десятки ненужных вещей. Однако захламленное пространство не делает жизнь удобнее — наоборот, оно создает дополнительный стресс и ощущение беспорядка.

«Каждая ненужная вещь требует внимания, места и энергии. Освобождая дом от лишнего, человек освобождает пространство не только вокруг себя, но и в собственной голове», — отмечают специалисты.

Иногда лучший способ навести порядок — честно признать, что тот самый «всякий случай» так и не наступил.