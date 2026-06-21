Статины считаются одними из самых эффективных препаратов для профилактики инфарктов и инсультов. Однако врачи предупреждают: неправильный прием этих лекарств может не только снизить их эффективность, но и повысить риск осложнений. Кардиологи рассказали о самых распространенных ошибках, которые допускают пациенты во время лечения.

Ошибка №1. Самостоятельно отменять препарат

Многие воспринимают статины как средство для краткосрочного курса лечения. После улучшения анализов некоторые пациенты прекращают прием таблеток без консультации с врачом.

Однако статины работают только при регулярном применении. После отмены уровень холестерина постепенно возвращается к прежним значениям, а риск сердечно-сосудистых осложнений вновь возрастает.

«Статины не устраняют атеросклероз навсегда. Их задача — постоянно контролировать уровень холестерина и снижать риск образования новых бляшек», — отмечают кардиологи.

Исследования показывают, что соблюдение назначенной терапии значительно снижает риск инфаркта, инсульта и преждевременной смерти.

Ошибка №2. Не учитывать взаимодействие с другими препаратами

Некоторые лекарства и даже продукты питания способны изменять концентрацию статинов в организме.

Особую осторожность следует соблюдать при одновременном приеме определенных антибиотиков, препаратов для лечения аритмии и некоторых средств для снижения уровня жиров в крови.

Отдельного внимания заслуживает грейпфрут и грейпфрутовый сок. В больших количествах они могут повышать концентрацию отдельных статинов в крови и увеличивать вероятность побочных эффектов.

«Перед началом приема любых новых препаратов важно сообщить врачу обо всех лекарствах и пищевых добавках, которые вы используете», — подчеркивают специалисты.

Ошибка №3. Отказываться от контроля анализов

Для успешного лечения недостаточно просто принимать таблетки. Важно регулярно контролировать уровень липидов в крови и оценивать эффективность терапии.

Современные рекомендации предполагают проведение первого контрольного анализа через несколько недель после начала лечения, а затем — периодическое наблюдение по назначению врача.

«Главная цель лечения — не сам прием статинов, а достижение безопасного уровня холестерина для конкретного пациента», — объясняют эксперты.

Ошибка №4. Бросать лечение из-за страха побочных эффектов

Многие пациенты прекращают прием препарата при появлении любого дискомфорта, связывая его со статинами.

Однако специалисты отмечают, что серьезные осложнения встречаются редко, а большинство возникающих симптомов требуют оценки врача, а не самостоятельной отмены препарата.

Например, при появлении мышечных болей врач может скорректировать дозировку, подобрать другой препарат или изменить схему приема.

«В большинстве случаев проблему удается решить без полного отказа от лечения, сохранив защиту сердца и сосудов», — говорят кардиологи.

Ошибка №5. Надеяться только на таблетки

Даже самые современные препараты не способны полностью компенсировать последствия вредных привычек.

Курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, лишний вес и неправильное питание продолжают повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний независимо от уровня холестерина.

Средиземноморская диета, регулярная физическая активность, контроль артериального давления и отказ от курения способны дополнительно улучшить результаты лечения.

Статины остаются одним из самых надежных способов профилактики инфаркта и инсульта, но только при правильном применении. Регулярный прием препарата, контроль анализов, соблюдение рекомендаций врача и здоровый образ жизни позволяют максимально снизить сердечно-сосудистые риски.