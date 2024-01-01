Пособия, пенсии и пенсионный возраст: что изменится в новом году

Рассмотрим данные Министерства благосостояния (Минблага) об изменениях в социальной сфере в 2024-м году, которые вступают в силу после принятия закона о бюджете и решений Кабинета министров 19 декабря.

"Пороги" нуждающихся и малообеспеченных

С 2024-го года размер минимальной месячной заработной платы в рамках нормального рабочего времени составит в Латвии 700 евро. Соответственно вырастут и "пороги" доходов, после которых можно обращаться за пособиями и другой помощью.

Порог гарантированного минимального дохода (ГМД, GMI) для первого или единственного лица в домашнем хозяйстве составит 137 € (вместо 125 €), для остальных лиц в домашнем хозяйстве — 96 € (вместо 87,50 €).

Порог доходов нуждающегося домашнего хозяйства для первого или единственного лица в домашнем хозяйстве - 343 € (вместо 313 €), для остальных лиц в домашнем хозяйстве — 240 € (вместо 219 €).

Максимальный размер порога доходов малообеспеченного домашнего хозяйства для первого или единственного лица в домашнем хозяйстве - 549 € (вместо 501 €), для остальных лиц в домашнем хозяйстве — 384 € (вместо 351 €).

По заявлению Минблага, в рамках программы Европейского социального фонда Plus по снижению материальной необеспеченности с 1 января 2024 года поддержку смогут получить малообеспеченные домохозяйства, доходы которых не превышают 411 € в месяц для первого или единственного лица в домашнем хозяйстве, а для каждого последующего лица в домашнем хозяйстве - 288 € (вместо 376 € и 264 €).

Как вырастут минимальные пенсии

Минимальная пенсия по старости увеличится со 157 € до 171 евро; для людей с инвалидностью с детства — со 188 € до 206 €.

Минимальный размер пенсии по старости устанавливается с применением к расчетной базе коэффициента 1.1 и за каждый год стажа, превышающий 15 лет, размер пенсии увеличивается на 2% от расчетной базы.

База расчета минимальной пенсии по инвалидности увеличится со 157 € до 171 €, для лиц с инвалидностью с детства — со 188 € до 206 €.

В случае III группы инвалидности пенсия устанавливается в базовом размере, а в случае I и II инвалидности к расчетной базе применяются коэффициенты — для I группы инвалидности 1.6, а для II группы инвалидности 1.4.

Размер минимальной пенсии по потере кормильца для каждого ребенка с рождения до достижения им семилетнего возраста увеличится со 157 € до 171 €, с семилетнего возраста — со 188 € 206 € в месяц.

Соцпособия по старости и пенсионеры-досрочники

Размер пособия по государственному социальному обеспечению для лиц, достигших пенсионного возраста, у которых нет достаточного страхового стажа для назначения пенсии по старости, увеличится с 125 € до 137 € в месяц.

Право на государственную пенсию по старости в 2024-м году будут иметь лица, достигшие возраста 64 лет и 9 месяцев, если страховой стаж составляет не менее 15 лет.

Люди, страховой стаж которых составляет не менее 30 лет, смогут выйти на пенсию досрочно, т.е. за два года до достижения общего пенсионного возраста - в 2024 году выйти на пенсию досрочно смогут те, кто достиг 62 лет и 9 месяцев (с 2014 года пенсионный возраст постепенно увеличивается ежегодно на 3 месяца, в 2025 году он достигнет 65 лет).

И сообщалось ранее: с 2024 по 2029 год к тем пенсиям по старости и инвалидности, которые назначены в период с 2012 по 2028 год, будет постепенно добавляться надбавка за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года.

В 2024 году доплату к пенсии выплатят людям, вышедшим на пенсию в 2012, 2013 и 2014 годах. Пенсионеры, которым доплату назначат в 2024 году, с января по март получат пенсию без доплаты, а доплату за эти месяцы выплатят одновременно с пенсией за апрель 2024 года.

Доплаты при уходе за инвалидами

Размер вознаграждения ассистентов и сопровождающих людей с инвалидностью за один час оказания услуги будет повышен на 6% и составит 5,42 €.

Доплата к государственному семейному пособию за ребенка с инвалидностью будет повышена с 106,72 € до 160 € в месяц.

В январе и феврале поддержка будет выплачиваться в прежнем размере. Разницу в размере пособия за январь и февраль выплатят в марте 2024 года.

Пособие для лица с инвалидностью, у которого причиной инвалидности является болезнь с детства и которому необходим уход, будет повышено с 313,43 € до 413,43 €.

Однако и в этом случае - в январе и феврале поддержка будет выплачиваться в прежнем размере. Разницу в размере пособия за январь и февраль выплатят в марте 2024 года.

С 2024 года государство обеспечит самоуправлениям софинансирование обслуживания на дому детей с тяжелыми и очень тяжелыми функциональными нарушениями, имеющих инвалидность, установленную Государственной врачебной комиссией по экспертизе здоровья и трудоспособности, и выданное заключение о необходимости особого ухода.

Софинансирование на ребенка будет продолжено и после достижения совершеннолетия, но не более чем до достижения им 24-летнего возраста.

Помощь детям с цеалкией и аутическими расстройствами

Размер поддержки больных целиакией детей увеличится с 106,72 € до 160 € в месяц.

В январе и феврале 2024 года Государственное агентство социального страхования будет выплачивать пособие еще в прежнем размере - 106,72 евро в месяц. Однако в течение марта получателям этой помощи будет отправлена поддержка в новом размере - и за март, и разница в сумме помощи за январь и февраль.

Помогут и детям с расстройствами аутического спектра и членам их семей. В рамках пилотного проекта будет обеспечена поддерживающая терапия - работа мультипрофессиональной команды и ABA терапия, эрготерапия, занятия с логопедом, специальным педагогом.

Обещают паллиативный уход

Как указывает Минблаг, в 2024 году будет обеспечена услуга паллиативного ухода мобильной команды по месту жительства лица, которая помимо услуг здравоохранения будет включать в себя финансируемый государством социальный уход, психоэмоциональную поддержку и технические вспомогательные средства.

Услугу смогут получить совершеннолетние лица, которым будет выдано соответствующее решение консилиума врачей стационарного медицинского учреждения о назначенном паллиативном уходе по месту жительства. Услугу будут оказывать выведенные государством поставщики услуг на всей территории Латвии.

Защита прав детей изменится

Расширяются функции Государственной инспекции по защите прав детей, которая теперь будет называться Центр защиты детей.

Установки для работы этого учреждения изменятся с контролирующих на оказывающий поддержку. Акцент будет сделан на эффективной межотраслевой и межведомственной координации, включающей системное методическое руководство сторонами, вовлеченными в сферу защиты детей.

В частности: как указывает Минблаг, улучшится поддержка находящихся под внесемейной опекой молодых людей после достижения ими совершеннолетия до 21 года или до 24 лет, если они продолжают обучение.