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В первый день нового года температура будет ниже нуля 2

Наша Латвия
Дата публикации: 01.01.2024
BB.LV
В первый день нового года температура будет ниже нуля

В первый день нового года температура воздуха, как и ночью, останется ниже нуля, прогнозируют эксперты Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, пишет ЛЕТА.

Днем ожидается переменная облачность, на западе небо будет плотно затянуто облаками. День будет сухим на большей части территории страны, за исключением снега на юго-западе во второй половине дня.

Будет дуть умеренный восточный ветер, порывы которого в некоторых местах вдоль побережья достигнут 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха останется такой же, как ночью - 0...-5 градусов в западной части Латвии, -5...-10 градусов - в восточной части.

В Риге в первый день 2024 года небо будет частично затянуто облаками, осадки не ожидаются. Сохранится умеренный восточный ветер, максимальная температура воздуха составит -5...-6 градусов.

Ранее сообщалось, что в первой половине недели температура воздуха продолжит падать по всей Латвии, с наступлением морозов воздух по ночам на востоке остынет до -20 градусов. Во второй половине недели погодные условия останутся прежними – существенных осадков не ожидается, ветер постепенно стихнет, морозы продолжатся.

На этой неделе из-за морозов на реках вновь начнет формироваться лед.

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