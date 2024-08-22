Повреждены тросы вантового моста. Ремонт моста разом подорожал на десятки миллионов евро

Тросы Вантового моста повреждены и нуждаются в замене, сообщил председатель комиссии Рижской думы по делам сообщения Олаф Пулкс.

По его словам, замена тросов не только существенно удорожает ремонт Вантового моста, но есть всего несколько компаний, которые специализируются на таких работах, передает "Ziņu TOP".

Закупка для осуществления работ по ремонту Вантового моста остановлены и будут объявлена снова.

Пулкс сообщил, что в объявленном тендере на реконструкцию Вантового моста подал заявку один участник, который предложил за работы очень высокую цену, превышающую предварительную смету.

«Предложение превышало на 50%, если не больше. Ремонт только вант оценивается примерно в 30-40 миллионов евро", - сказал Пулкс.