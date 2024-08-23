Что в кошелечке живет? Налоговики усилят контроль за деньгами жителей Латвии

Латвийские банки будут сообщать в Службу госдоходов (СГД) об обороте наличных денег на счетах своих клиентов, если он превысит 7000 за год. Еще одно новшество: СГД будет получать информацию о сделках с наличными деньгами на сумму более 750 евро.

Счета будут контролировать жестче

Итак, Министерство финансов 20 августа сообщило: разработаны поправки к закону "О налогах и пошлинах". Они призваны усилить контроль за движением наличных денег и наличными расчетами населения и бизнеса.

"Эти изменения обяжут банки и поставщиков услуг предоставлять Службе государственных доходов больше информации о поступлениях наличных средств на счета клиентов — физических лиц", — указывает Минфин.

Согласно новым поправкам, до 1 февраля каждого года банки и другие поставщики платежных услуг будут обязаны подавать в СГД информацию о клиентах — физических лицах — резидентах Латвийской Республики, чей общий дебетный или кредитный оборот на счетах в прошлом году превысил 7000 евро. То есть в среднем 583,33 евро в месяц и более.

До этого закон требовал предоставлять данные только о тех клиентах, у которых оборот на одном счете превышал 15 000 евро.

Банки будут вынуждены предоставлять СГД следующую информацию:

— имя, фамилия и персональный код клиента

— общая сумма наличных средств, внесенных на счет в предыдущем году.

Что потребуется от торговли/услуг

Изменения коснутся и статьи 30 "Ограничения использования наличных денег" закона "О налогах и пошлинах".

Впредь налогоплательщики, чей годовой оборот превышает 50 000 евро, обязаны предоставлять возможность безналичной оплаты за услуги и товары в розничной торговле. Это означает, что поставщики услуг и розничные торговцы, помимо наличных расчетов, должны будут обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки также безналичным способом.

Поправки также предусматривают, что Кабинет министров получит право определять случаи, когда субъекты, подпадающие под закон "О предотвращении легализации преступно полученных средств и финансирования терроризма", будут обязаны подавать пороговые декларации в СГД, используя систему финансовой разведки. В будущем СГД будет получать информацию обо всех наличных сделках на сумму свыше 750 евро.

Промежуточный финиш

Публичное обсуждение поправок к закону "О налогах и пошлинах" проходит с 21 августа по 4 сентября, после чего законопроект будет передан на рассмотрение в правительство.

Учтем, уважаемые читатели, общий контекст:

проблемы с бюджетом Латвии на следующий год — денег нет, приходится обсуждать даже заморозку зарплат чиновников; выявленные СГД "лишнее" движение денег на счетах 70 000 латвийцев.

Так что нет сомнений, что поправки вскоре будут приняты.

Лишние деньги нашли у 70 000 латвийцев

В августе СГД сообщила: в сентябре начнет оповещение 70 000 физических лиц с призывами пересмотреть свои задекларированные доходы.

Оказалось, что СГД, профильтровав данные, отобрала 70 000 лиц, у которых было замечено существенное расхождение между оборотом на банковском счету и теми доходами, которые были задекларированы в СГД.

Как пояснила генеральный директор СГД Байба Шмите–Роке, несоответствие у этих лиц превышает 20 000 евро в год. Из них у 5575 лиц разница между оборотом счета и задекларированными доходами в год составляет свыше 100 000 евро.

В качестве причины такой акции СГД Шмите–Рок назвала результаты ежегодного исследования теневой экономики, которые показывают: уровень "зарплат в конвертах" в Латвии в 2023 году составил 48,2%.

Лицам, расходы которых показались подозрительными, СГД планирует направить уведомление с призывом пересмотреть задекларированные доходы и представить новые декларации или их уточнения.

В прошлом году такая проверка уже проводилась. СГД в 2023 году проверила 19 984 человека. Под давлением налоговиков физические лица сами добровольно дополнительно заплатили 10,03 млн евро налогов. В отношении тех, кто пытался протестовать, были приняты контрольные меры, что позволило дополнительно собрать четыре миллиона евро.

"Значительная часть населения платит налоги добросовестно", — подчеркнула Шмите–Роке.