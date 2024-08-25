Доска жалоб: когда открываем окно, чувствуем запах сигарет!

«В жаркие летние дни и вечера я не могу открыть окно, потому что сосед любит курить у окна. Дома нам очень нравится прохлада и свежий воздух в квартире, но мы не можем этим наслаждаться, потому что, открывая окно, мы чувствуем запах сигарет.

Пока другие наши соседи спускаются вниз курить, этому все равно, кто живет по соседству, чувствуют они это или нет. Что делать в такой ситуации и что сказать соседу, чтобы он понял, что так поступать неправильно?» — возмущается она.

Отметим, что в такой ситуации остается лишь договариваться с соседом. В то время, когда курение на балконе, если это мешает другим жильцам, запрещено, курение у окна, находясь в квартире, не является нарушением.