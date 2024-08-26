«Коллективное самоубийство»: в Латвии испугались вымирания нации

«Вымирание латышей и балтийцев набирает скорость», - под таким заголовком Dienas Bizness отмечает, что Латвия, по данным Всемирного Банка, вошла в число наиболее быстро вымирающих государств мира.
«Показатели рождаемости так катастрофически снижаются, что сейчас можно несомненно заключить, что скорость исчезновения латышей увеличивается. Последствия ныне осуществляемой государственной политики напоминают коллективное самоубийство. Без детей все созданное в Латвии останется на свалке истории. Если не будет изменена осуществляемая государством внутренняя политика, то место латышей у Балтийского моря уже совсем скоро начнут занимать другие народы, другие этносы и приверженцы других религий. Единственное, чем можем себя успокаивать — мы не будем единственным народом, который переживает демографическую катастрофу. Еще в безумнейших объемах за время последних трех лет рождаемость уменьшилась в Литве. От Латвии особо не отстает и Эстония».
Вообще же, ЛР со своими 9,17 рожденных детей на 1000 человек выглядит еще не самым отверженным членом Евросоюза — хуже дела в ранее католической и многодетной Италии (6,6), Испании (7,1), Португалии (7,7), Греции (8,1). С другой стороны, неплохи дела в Ирландии (12), Франции и Швеции (по 11).
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