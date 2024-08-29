Против ядерных испытаний: в Риге открылась фотовыставка

В Академической библиотеке Латвийского университета состоялась открытие фотовыставки, приуроченной к Международному дню действий против ядерных испытаний и 33-й годовщине закрытия Семипалатинского ядерного полигона, сообщили bb.lv в посольстве Казахстана в Латвии.

Посол Казахстана Даурен Карипов в своей приветственной речи отметил, что по инициативе Казахстана, на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 29 августа было объявлено Международным днем действий против ядерных испытаний. Это событие стало важной вехой на пути дальнейшего построения мира, свободного от ядерного оружия.

Казахстанский дипломат ознакомил гостей с историей Семипалатинского полигона, антиядерными инициативами Казахстана и его вкладом в дело разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения.

Гостям мероприятия были представлены исторические фотографии, сделанные во время испытаний на полигоне, архивные документы рассказывающие о народном антиядерном движении «Невада – Семипалатинск». Был продемонстрирован короткометражный документальный фильм, повествующий о закрытии Семипалатинского полигона.

На открытии фотовыставки присутствовали депутаты Сейма, руководство дипломатических миссий аккредитованных в Латвии, представители Министерства иностранных дел, научно-академических, культурных и деловых кругов, а также казахской диаспоры и СМИ Латвии.

Фотовыставка, организованная в здании Академической библиотеки Латвийского университета в Риге, будет открыта до 30 сентября 2024 года.