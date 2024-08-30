Латвийцы осудили суды: 54% опрошенных уверены, что ситуация там ухудшается

Об этом свидетельствуют данные исследования "Евробарометра", который опросил весной сего года 26 415 жителей всего ЕС и 1010 человек в Латвии

С точки же зрения европейцев в целом независимые суды защищают права человека — такого мнения держатся 75% респондентов. А вот продолжительность судов в Европе волнует людей несколько больше, чем у нас — соответственно 84 и 77 процентов.

Здесь ваш автор мог бы, конечно, поспорить с земляками по Евросоюзу — мой личный эксперимент продолжался три года. Гражданский иск, поданный в отношении одной публикации в нашей газете, рассматривался в начале в районном, а затем в Рижском окружном суде. Сколько ресурсов было потрачено — и с результатом "отказать"!

Менее половины жителей Латвии — только 44 из 100 — считают судей политически и экономически независимыми, это на 9% меньше, чем в ЕС в целом.

Также 59 процентов наших сограждан–сонеграждан разделяют точку зрения, что государственные учреждения и политики часто не соблюдают судебные приговоры.

И всего 16% опрошенных в Латвии считают, что в течение последних пяти лет ситуация с судами в стране улучшилась. Противоположную позицию занимает 54%.

Что весьма показательная оценка, если учитывать, что четыре года — с 2018 по 2022–й — буквально землю рыл "консервативный" министр юстиции Янис Борданс, который всячески искоренял олигархов и вводил специальные экономические суды.

К сожалению, народ не оценил его рвения ни в электоральном плане, ни в опросах.