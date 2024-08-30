Стало известно, чему будут учить детей на новых уроках государственной обороны

С сентября этого года обучение государственной обороне станет обязательным предметом во всех средних школах и техникумах Латвии. Предмет будет преподаваться в 10 и 11 классах общеобразовательных школ, а также на первом и втором или втором и третьем курсах техникумов. Обучение включает в себя как теоретические знания, так и практические занятия – в том числе стрельбу, передает ЛТВ.

Обучение будет состоять из трех блоков, сообщили в центре Яунсардзе. Первый блок назывался «Гражданская активность в контексте государственной безопасности», или, как назвал его в разговоре со службой новостей Латвийского радио представитель Яунсардзе, «блок патриотизма».

Следующий блок исследований – «Устойчивость в кризисных ситуациях и управление ими». Цель данного раздела – познакомить молодежь с системой комплексной обороны, дать понять роль личности в укреплении государственной безопасности и эффективности сотрудничества во влиянии на общественно-политические процессы. Это будет сделано путем обсуждения, анализа и моделирования различных моделей лидерства и управления.

В свою очередь, третий блок – это именно навыки государственной обороны. Он включает в себя в основном практические знания и уроки – работу с картой, ориентирование, оказание первой помощи, навыки стрельбы и боя в полевых условиях.

«Все обучение государственной обороне, более 90%, будет практическими занятиями. Поэтому наша цель — вывести молодежь из школы. Мы определили инфраструктуру в каждом учебном заведении. Самое сложное, конечно, в Риге, но и там мы нашли инфраструктуру, куда ученики пойдут на уроки ориентирования вне школы. Навыкам полевого боя [будут обучать] либо на спортивной площадке, либо при наличии парка на прилегающей территории», - рассказывает директор Центра Яунсардзе Айвис Мирбахс.

Школы смогут организовать обучение обороне двумя способами – либо во время учебных занятий, либо во внеучебное время.