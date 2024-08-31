За неуплату налогов СГД заблокировало счет в Swedbank: что делать?

«В кругу моих знакомых уже несколько человек столкнулись с такой проблемой: стоит возникнуть задолженности по налогам или пошлинам, у человека блокируются счета. Причем речь идет не о тысячах, суммы относительно небольшие – 200–500 евро.

Для того чтобы счет разблокировать, надо заплатить долг. НО! Долг заплатить невозможно, потому что счет заблокирован. Кто и зачем это придумал? Какой смысл и какая цель этой блокировки? Читатель bb.lv»

Кристине Аугсткалне-Яунберзиня, специалист отдела по общественным связям Службы государственных доходов:

– Служба государственных доходов всегда ориентирована на сотрудничество с налогоплательщиками. В случаях, когда у человека возникают временные финансовые трудности, из-за которых он не может вовремя заплатить налоги, СГД предлагает оптимальные решения. Но при этом мы призываем людей своевременно реагировать на ситуацию и в случае возникновения проблем поддерживать коммуникацию с налоговой администрацией.

Следует отметить, что СГД предлагает решения еще до возникновения долга. Например, если при подаче годовой декларации о доходах оказывается, что сумма налогов, которую следует вернуть государству, превышает 640 евро, ее можно разделить и уплатить частями в три приема. Если эта сумма не была выплачена и переросла в задолженность, плательщик все равно может обратиться в СГД и согласовать график погашения долга.

Таким образом, когда СГД напоминает о невыполненных обязательствах, первое, что необходимо сделать – связаться с сотрудниками СГД, чтобы можно было совместными усилиями найти решение, оптимальное в конкретной ситуации.

Но если человек не отзывается на сигналы СГД, если игнорирует возникшую проблему и не проявляет желания каким-либо образом ее решать, последствия для него могут оказаться действительно неприятными.

Закон четко и однозначно определяет обязанность как налогоплательщика, так и налоговой администрации заботиться о том, чтобы налоги в государственный бюджет поступали своевременно, поскольку своевременное пополнение государственного бюджета обязательными налоговыми платежами является приоритетным вопросом в интересах всего общества.

Закон «О налогах и пошлинах» предусматривает, что не выплаченные вовремя суммы по налогам и связанные с этим пени за просроченный платеж налоговая администрация обязана взыскивать с человека в течение определенного периода в бесспорном порядке, на основании решения о взыскании просроченной задолженности по налогам.

Таким образом, взыскание долгов в бесспорном порядке является обязанностью СГД.

Перед тем как начать процесс взыскания, должнику напоминают об уплате налога. Если Служба располагает его номером телефона, ему звонят. Также, если он является пользователем Системы электронного декларирования (EDS), ему направляется соответствующее уведомление. Параллельно направляется письмо на адрес декларированного места жительства.

В напоминании сообщается, что есть долг по налогам, и указан конкретный срок, до которого предлагается погасить данный долг добровольно. И только в случае отсутствия реакции, – то есть если в указанный в напоминании срок человек либо добровольно не выплатил сумму налогов, либо от него не поступило никакого заявления о том, что он обязуется погасить задолженность позже, поскольку в настоящее время испытывает определенные финансовые трудности, – СГД инициирует процесс взыскания, и кредитным организациям направляется предписание о перечислении средств должника в государственный бюджет.

Иными словами, то, что люди называют «блокировкой счета», вовсе не означает закрытие счета в буквальном смысле. Это означает, что поступающие на счет средства просто направляются на погашение долга. Как только долг будет полностью погашен, счетом можно будет снова свободно пользоваться.

Важный момент: счет можно разблокировать и в случаях, когда процесс взыскания уже начат и кредитным организациям (поставщикам платежных услуг) отправлено предписание о переводе средств государству.

Счет будет разблокирован, если:

• распоряжение о взыскании налоговой задолженности исполнено в полном объеме;

• если просроченный налоговый платеж внесен вместо должника-налогоплательщика другим лицом;

• если от должника-налогоплательщика поступило мотивированное заявление в письменном виде, в котором содержится просьба к СГД принять решение о добровольной уплате просроченных платежей, установив срок уплаты налога на время до трех лет.

И еще один принципиальный момент: взыскание никогда не обращается на пособия – на выходное пособие, пособие на похороны, пособие пережившему супругу в связи со смертью второго супруга, на государственные социальные пособия, пенсию по случаю потери кормильца, расходы на командировку, пособие социальной помощи, средства на содержание ребенка и т. д.