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В Риге начал разрушаться открытый всего полгода назад манеж за 12 млн евро 2

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2024
BB.LV
На старт вызываются строители-ремонтники.

На старт вызываются строители-ремонтники.

ФОТО: LETA

От плиты, которая служит основанием легкоатлетического манежа, и одновременно крышей для автопарковки отвалились куски строительных материалов, наблюдал портал bb.lv.

Неизвестно, стояли ли в момент обрушения на стоянке автомобили. И, вообще, насколько опасным является нахождение на территории манежа?

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Зато известно, что руководство государственного ООО «Латвийский национальный спортивный центр» не спешит ремонтировать новое спортивное сооружение – уже две недели место обрушения ограничивает сиротливая ленточка. Строителей-ремонтников на месте ЧП не наблюдается.

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Не исключено, что все силы функционеров, управляющих спортивной госнедвижимостью, сосредоточены на соседнем ледовом холле «Даугава», где дважды в течение августа на несколько дней отменяли тренировки хоккеистов и фигуристов – ломалась холодильная установка.

Кстати, этот ледовый холл был сдан в эксплуатацию всего три года назад. Хотелось бы, чтобы новенькое оборудование работало исправно подольше.

Тем более, что стоит все это спортивное удовольствие баснословных денег.

Реконструкция стадиона «Даугава» обошлась в 71 млн евро. В том числе легкоатлетический манеж, который в апреле этого года торжественно открывала премьер-министр Эвика Силиня, обошелся в 12 млн евро:

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ДЛЯ СПРАВКИ

Главными спортивными объектами страны владеет и управляет государственное ООО «Латвийский национальный спортивный центр». В число этих объектов входят:

• культурно-спортивный центр «Стадион Даугава», включая ледовый холл, стадион и легкоатлетический манеж,

• бобслейная и санная трасса «Сигулда»,

• теннисный центр «Лиелупе»,

• спортивный центр «Межапарк».

#хоккей #около спорта
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    1-го сентября

    Стояло столько , сколько и должно было стоять, с учетом , сколько бабок на этом мероприятии намыли. Я думаю, что намыли не менее50% от 70 млн.

    39
    4
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    1-го сентября

    Наверное подрядчик ищет сейчас субподрядчика что эту фигню лепил, чтоб навесить на него ремонтные работы (если гарантийный срок работ ещё не истёк) . А тот в свою очередь будет мучительно вспоминать, что за руказады у него работали в "чёрную" и которые уде давно уволились (уволены, то есть-работа сделана, деньги получены, идите в Ж, ребята). ? Классика.

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