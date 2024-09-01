От плиты, которая служит основанием легкоатлетического манежа, и одновременно крышей для автопарковки отвалились куски строительных материалов, наблюдал портал bb.lv.

Неизвестно, стояли ли в момент обрушения на стоянке автомобили. И, вообще, насколько опасным является нахождение на территории манежа?

Зато известно, что руководство государственного ООО «Латвийский национальный спортивный центр» не спешит ремонтировать новое спортивное сооружение – уже две недели место обрушения ограничивает сиротливая ленточка. Строителей-ремонтников на месте ЧП не наблюдается.

Не исключено, что все силы функционеров, управляющих спортивной госнедвижимостью, сосредоточены на соседнем ледовом холле «Даугава», где дважды в течение августа на несколько дней отменяли тренировки хоккеистов и фигуристов – ломалась холодильная установка.

Кстати, этот ледовый холл был сдан в эксплуатацию всего три года назад. Хотелось бы, чтобы новенькое оборудование работало исправно подольше.

Тем более, что стоит все это спортивное удовольствие баснословных денег.

Реконструкция стадиона «Даугава» обошлась в 71 млн евро. В том числе легкоатлетический манеж, который в апреле этого года торжественно открывала премьер-министр Эвика Силиня, обошелся в 12 млн евро:

ДЛЯ СПРАВКИ

Главными спортивными объектами страны владеет и управляет государственное ООО «Латвийский национальный спортивный центр». В число этих объектов входят:

• культурно-спортивный центр «Стадион Даугава», включая ледовый холл, стадион и легкоатлетический манеж,

• бобслейная и санная трасса «Сигулда»,

• теннисный центр «Лиелупе»,

• спортивный центр «Межапарк».