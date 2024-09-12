Школьный сторож перекрыл дорогу целому микрорайону Риги: что делать?

«Живем на Югле, в районе железнодорожной станции. Чтобы дойти от станции до своих домов – а здесь целый микрорайон: дома, остановки, магазины, почта и т. д., – местные жители всегда ходили в центр микрорайона по аллее рядом со школой № 63.

Этим летом школу огородили, поставили калитку с замком, и пройти напрямую от станции по аллее теперь невозможно. Приходится ходить в обход, что создает большую проблему, особенно для пожилых людей. Зачем это было сделано и нельзя ли открыть калитку?»

Инета Миглане, координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы:

– Согласно проекту «Критерии и порядок оценки инвестиционных проектов муниципальных общеобразовательных учреждений для получения кредита государственного бюджета» (Правила Кабинета министров от 9 мая 2023 года № 240) Департамент имущества Рижского самоуправления получил финансирование на работы по благоустройству территории, используемой 63-й начальной школой Риги по адресу ул. Балтэзера, 6.

В рамках проекта было запланировано сделать территорию более привлекательной, безопасной и функциональной, отвечающей нуждам образовательного учреждения и окружающих жителей. В частности, строительство спортивных и игровых площадок, а также проведение работ по благоустройству территории, восстановлению ее покрытия и ограждение.

До завершения строительных работ территория закрыта, однако сдача запланирована уже на этой неделе. После сдачи в эксплуатацию территория будет передана в пользование и содержание школе, администрация которой, в свою очередь, должна разработать правила использования территории, определить ответственное лицо и т. д.

Таким образом, вопрос о закрытии/открытии калитки для широкого использования данной территории будет находиться в компетенции администрации школы.

Отметим, что еще в начале строительных работ мы получали информацию, что жители недовольны ограничением передвижения по упомянутой территории. Наблюдались случаи вандализма: регулярно повреждались установленные ограждения, переворачивались биотуалеты и т.д.

Также летом этого года, когда устанавливалось игровое и спортивное оборудование, баскетбольные кольца, теннисные столы и т. д., было несколько случаев проникновения на территорию строительства, после чего констатировались повреждения как ограждения, так и установленного оборудования.

Поэтому в октябре 2023 года мы обратились в Рижскую муниципальную полицию с просьбой найти возможность временно включить территорию в маршруты патрулирования – главным образом в вечерние часы, когда чаще всего совершаются акты вандализма.