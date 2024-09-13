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Лихачей в Риге ждет новый, неприятный сюрприз 1

Наша Латвия
Дата публикации: 13.09.2024
BB.LV
Лихачей в Риге ждет новый, неприятный сюрприз

Государство все чаще делегирует муниципальной полиции новые функции. Одной из последних задач муниципальной полиции является контроль за соблюдением правил дорожного движения, а точнее – контроль скорости.

Рижская муниципальная полиция (РМП) в ближайшее время представит план включения в движение нетрафарированных автомобилей РМП, которые будут следить за соблюдением разрешенной скорости движения на улицах Риги, заявила в эфире TV24 заместитель председателя Рижской думы Линда Озола («Кодекс для Риги»).

«РМП уже давно занимается контролем соблюдения правила красного света и движением по полосам общественного транспорта, но более свежая инновация из предоставленных прав — это еще и контроль скорости. Многие жители рассказывают самоуправлению, что эти ограничения скорости часто нагло нарушаются. У нас нет ресурсов, чтобы физически выставлять людей на перекрестках улиц и останавливать машины, но мы также будем использовать технические средства, аналогично тому, что делает Государственная полиция с камерами контроля скорости. Мы планируем оснастить нетрафарированные автомобили РМП устройствами контроля скорости», - рассказала вице-мэр Риги.

Подробнее об этом проекте планируется проинформировать общественность на следующей неделе, когда также станет известно, с какого времени на улицах Риги начнут работать такие машины муниципальной полиции. В целях предотвращения ситуации, когда за одно нарушение водитель получает два штрафа - как от радаров скорости госполиции, так и РМП - в местах, где уже установлены стационарные камеры контроля скорости госполиции, автомобили РМП, оборудованные радарами, работать не будут - на этих участках скорость системы регистрации в автомобилях РМП будут отключены.

#рига #за рулем
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Комментарии (1)

  • RR
    Ridzinieks Ridzinieks
    14-го сентября

    Рижская муниципальная полиция - полностью коммерческий проект(!), направленный на выжимание денег любым способом из рижан и гостей Риги из других регионов Латвии. Они "занимаются" только теми, с кого есть что взять, бомжи, пьяницы и т.д. их не интересуют. И даже когда в суде доказываешь злоупотребление ими своим служебным положением (отмена наложенного штрафа) - они не несут никакой ответственности, никакой компенсации материального и морального ущерба и даже извинений!!! А их начальство вешают сами себе новые погоны и медальки и регулярно повышают свои доходы всевозможными премиями и доплатами итак к немаленьким зарплатам за "отличную"работу. Такая их деятельность противоречит прежде всего закону о полиции, где сказано, что первостепенно полицейский превинтивными мерами должен пытаться предотвращать преступления и нарушение закона и только потом может идти речь о наказании, расматривая каждый случай индивидуально. Любое наказание- штраф накладывается для того , чтобы впредь предотвращать подобное нарушение, а скрытая съемка этому никак не способствует-это не превинтивная мера, особенно если у муниципалов недостаточно ресурсов, как они упоминают. Что касается работы таких авто фиксирующих скорость, то это в том числе и дискриминация рижан относительно других водителей, так как врядли муниципалы будут рассылать штрафы иностранцам, например в Италию, Финляндию, Норвегию, Великобританию, Швейцарию и также украинцам, которые ездят по Риге без техосмотра, без страховки, без оплаты транспортного налога, массово нарушающих правила дорожного движения. Поэтому страдать больше всех будут рижане, из налогов которые и платятся зарплаты этим "героям" На это должны обратить особое внимание депутаты рижской думы, конечно которые хотят там работать!

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