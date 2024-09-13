Лихачей в Риге ждет новый, неприятный сюрприз

Рижская муниципальная полиция (РМП) в ближайшее время представит план включения в движение нетрафарированных автомобилей РМП, которые будут следить за соблюдением разрешенной скорости движения на улицах Риги, заявила в эфире TV24 заместитель председателя Рижской думы Линда Озола («Кодекс для Риги»).

«РМП уже давно занимается контролем соблюдения правила красного света и движением по полосам общественного транспорта, но более свежая инновация из предоставленных прав — это еще и контроль скорости. Многие жители рассказывают самоуправлению, что эти ограничения скорости часто нагло нарушаются. У нас нет ресурсов, чтобы физически выставлять людей на перекрестках улиц и останавливать машины, но мы также будем использовать технические средства, аналогично тому, что делает Государственная полиция с камерами контроля скорости. Мы планируем оснастить нетрафарированные автомобили РМП устройствами контроля скорости», - рассказала вице-мэр Риги.

Подробнее об этом проекте планируется проинформировать общественность на следующей неделе, когда также станет известно, с какого времени на улицах Риги начнут работать такие машины муниципальной полиции. В целях предотвращения ситуации, когда за одно нарушение водитель получает два штрафа - как от радаров скорости госполиции, так и РМП - в местах, где уже установлены стационарные камеры контроля скорости госполиции, автомобили РМП, оборудованные радарами, работать не будут - на этих участках скорость системы регистрации в автомобилях РМП будут отключены.