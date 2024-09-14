«Небольшой культурный шок»; мужчина удивлен тем, что он испытал в библиотеке

Рассказ Иманта о том, что он пережил в библиотеке, вызывает оживленную дискуссию.

«Небольшой культурный шок — девушка, работающая в библиотеке, не знает, кто такой Виктор Гюго! Нет, ну ладны, можно не знать кто такой Андре Жид или Стендаль… нет, хотя и Стендаля надо знать, но как можно не знать одну из икон письменности... да...» - недоумевает Имант.

Андрис: Ладно, Виктора Гюго я тоже не читал, но, по крайней мере могу назвать некоторые его романы. Я ничего не знаю о Стендале.

Оскар: Был случай: Карлис Себрис - Я такого не знаю... Вера Сингаевска - наверное, какая-то певица... Я чуть не высадил коллегу в лесу между Ниццей и Руцавой.

Лаурис: В библиотеке нужно знать, как использовать базы данных для поиска книг.

Инди: Продавщица в магазине тоже должна знать состав продуктов? Серьезный вопрос, я не читатель книг, поэтому не знаю, но действительно ли работа библиотекаря - знать писателей? Не является ли его основная обязанность зарегистрировать вас и записать, какую книгу вы взяли, а в лучшем случае сообщить, где в библиотеке находятся книги каждого конкретного жанра?