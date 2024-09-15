В сегодняшних речах латвийских государственных деятелей постоянно приходится слышать об экзистенциальном характере боевых действий в Восточной Европе. При этом декларируется преемственность, или континуитет, с Латвийской Республикой 1918–1940 годов. А не вспомнить ли в связи с этим отношение официальных властей к начавшейся 85 лет назад Второй мировой войне?

«Тогда наша армия останется всегда непобедимой»

Государственные органы Латвии прежде всего приступили к идеологической мотивации граждан.

«В мече найдете укрепление» – под таким названием в официозной Brīvā Zeme 1 сентября 1939 года было опубликовано воззвание Карлиса Улманиса к выпускаемым военной школой молодым лейтенантам, дающим присягу. «Государство и руководство армии доверяет вам, народ полностью полагается на свою армию. С взращенным в ваших сердцах и умах государственным духом, силой и пылом храните и приумножайте их также в сердцах молодых солдат. Тогда наша армия останется всегда непобедимой, родная земля будет защищена, судьбы народа и государства обеспечены».

Рядом начальник молодежной организации мазпулков Рудолфс Дзерве призывал 40 000 ее участников – «усердных, порядочных и сильных в любви к своей земле сыновей и дочерей, которые поклялись на верность указанным Президентом Государства Карлисом Улманисом идеалам и духу 15 мая».

«Своим делом докажем, сколь велико значение этих идеалов, сколь велика их сила и сколь глубокие преобразования они окажут и оставят на нашей жизни, у которой есть одна цель – национальная, единая и могучая Латвия». Хотя, разумеется, не все пребывают в энтузиазме – потому задачей мазпулков является: «охватить с собой вместе тех, кого еще сегодня изнуряет равнодушие».

Что же происходит в Рижском замке? Отчет о совещании упоминает министров – военного Яниса Балодиса, иностранных дел Вилхелмса Мунтерса, финансов Алфредса Валдманиса и министра общественных дел, и.о. земледелия – Алфредса Берзиньша. «Обсуждали вопросы внешней торговли, транспорта и сообщения». Вроде совершенно спокойная повестка, однако по факту речь идет о блокаде экспортных путей Латвии и резком сокращении доходов от вывоза ее продукции...

«У Германии и Советского Союза уже полная договоренность о военной помощи»

Известия о бомбардировке польских городов Германией были опубликованы в номере Brīvā Zeme за 1 сентября – внизу первой страницы. То есть народу давалось понять, что к Латвии драматические события если и относятся, то не напрямую. Хотя чисто технически страна в сентябре ощутила близость войны по полной программе – границу стали перелетать и польские самолеты, и немецкие.

Восточная Пруссия, включавшая тогда и аннексированный Мемель-Клайпеду, находилась тогда в нескольких десятках километров южней Лиепаи. Поляки с оружием в руках переходили рубежи Латвии в районе Даугавпилса – они спасались от наступающего вермахта. Их помещали в лагерь интернированных в Ропажи, летчиков люфтваффе разместили с комфортом в офицерском санатории под Цесисом...

«Латвия соблюдает строгий нейтралитет», – гласило официальное сообщение, опубликованное Brīva Zeme 2 сентября 1939 года. Рядом помещалось разъяснение: «Очень вероятно, что число воюющих государств в эти дни еще возрастет, ибо после вчерашних дипломатических шагов в Берлине надо ожидать, что Англия и Франция выступят на стороне Польши».

Вместе с тем на первой полосе газеты публиковались сообщения как из Парижа, так и из Берлина. Французские источники оглашали, что «Польша в принципе согласна на прямые переговоры с Германией». «Но Германия это не только не приняла во внимание, но безо всякого предупреждения отдала распоряжение немецким самолетам и немецким войскам направиться в Польшу». Вместе с тем советско-германский пакт о ненападении для Парижа «не был чем-то неожиданным». «У Германии и Советского Союза уже полная договоренность о военной помощи Москвы Берлину», – со ссылкой на французскую прессу сообщала Brīvā Zeme.

«В Германию перешло очень много жителей немецкой национальности, – так в свою очередь интерпретировали события в Берлине. – Особо много таких перешедших есть у Шнейдемюля, в долине реки Неце. Здесь вчера вечером поляки подожгли много немецких сел. Отсветы пожара видны на очень большом расстоянии».

Цитируется и представитель Третьего рейха в США Томсен: «Желаю пояснить президенту Соединенных Штатов, что его письмо, которое отослано Гитлеру 26 августа, рейхсканцлер оценивает очень высоко. Нет ни единого средства, которое рейхсканцлер не испробовал бы, чтобы уладить в дружеском духе споры между Германией и Польшей. Еще в последний час он принял предложение посредничества Англии в этом споре. Однако из-за отношения польского правительства все эти усилия остались без результата».

На следующий день сразу целый газетный разворот пересекает сплошная «шапка»: «Англия и Франция вчера объявили Германии войну». А ниже заголовки поменьше: «Историческое заявление Чемберлена»; «Мы слушаем совесть и полагаемся на Бога»; «Германская безопасность, мир и честь не позволяют нам принять английские требования»;

«Единый немецкий народ непобедим»... Полный баланс и равноудаленность! Отдельный материал сопровождается фотографией Уинстона Черчилля и рассказывает о его возвращении в военный кабинет.

СССР

«Положение Советского Союза очень неясно и пока трудно предполагать о его будущих шагах». Brīvā Zeme, 4.09.1939.

Штраф 50 000 латов и закрытие предприятий

Такое наказание вводилось с 4 сентября за нарушение постановления Кабинета министров о нормировании определенных товарных групп. Впрочем, обычных граждан они касались лишь косвенно. К стратегическим ресурсам относились: каменный уголь, кокс, железо, сталь, чугун, свинец, цинк, медь, алюминий, хлопок, шерсть, каучук, топливные и смазочные материалы. Алфредс Валдманис становился своего рода экономическим диктатором: «В случае необходимости министр финансов на отдельные предприятия может назначать управляющих за счет этих предприятий».

«Владельцам наших судов поэтому в дальнейшем будет запрещено отчуждать или сдавать в аренду за границу суда без согласия министра финансов, поставив им в обязанность в случаях необходимости передавать свои суда в распоряжение министра, – поясняла Brīvā Zeme. – Все изданные вчера законы выражают мысль правительства, что личные интересы надо подчинить всеобщим интересам нашего народа. Наша хозяйственная и политическая независимость в полной мере будет только тогда обеспечена, если мысль этого правительства, которой нужно гореть в нашей крови, будет всюду и всегда соблюдаться».

Президент Улманис постоянно на виду у публики: «Дабы мужественно и достойно мы разобрались с ограничениями военного времени, сокращениями и неудобствами жизни». «Цены товаров запрещается повышать», – извещает Brīvā Zeme. И тут же поясняет, что «за полгода кофе и чая ввезено прим. на 250 000 Ls, к тому у этого товара нет большого значения в нашей жизни». «Цикорий, липовый цвет, земляника, шиповник своей земли будут достаточно хороши и в смысле здоровья имеют еще более высокую ценность...»

Фото из газеты Brīvā Zeme.