Дрон в Латгале проспали, но из-за птиц подняли истребители: население удивлено действиями военных

17 сентября было объявлено о неопознанном летающем объекте в Латгалии, из-за которого в небо были подняты истребители НАТО. Объект оказался стаем птиц. Происшествие вызвало горячее обсуждение в соцсетях. Об этом пишет la.lv .

"Боевой дрон со взрывчаткой не представляет угрозы и поэтому не поднимают истребители и не делают НИЧЕГО. А вот когда птицы на радарах, то поднимают в воздух истребители. Где логика? Неужели для птиц нельзя определить траекторию и скорость?» — спрашивает в сети X Эрикс.

«Те, кто сейчас издевается над подъемом истребителей, понимают, что их подняли только потому, что народ сильно возмутился, что их не подняли в случае с беспилотником? Совершенно точно не подняли бы, если бы не эта дурацкая возня вокруг этого дрона. Просто не хотят неприятностей, хотя знали, что это птицы», — пишет Мартиньш.

Одна женщина добавляет: «Все равно нужно что-то почитать, либо подумать о том, что происходит, например, во время магнитных бурь и т.д. А то нам говорят, что птицы привели в действие противовоздушную оборону, и люди верят. Представьте, каково было бы на границе с Северной Кореей, разве там нет птиц?»

«Птицы летели в будний день, дрон - в выходной. Это все, что нужно знать о национальной безопасности», — пишет Пилскунгс.

«Смотрю «Панораму». Неопознанный летающий объект был... ПТИЦЫ? Серьезно???, - удивлен другой пользователь «X». "Птицы не представили свои намерения на языке, который они понимали", - пишет еще один.

Инета настроена позитивно: «Лучше взлететь лишний раз, чем проспать. На ошибках учатся. Спасибо, НАТО. Хорошо, что в этот раз всего лишь птицы».

Фрицис комментирует так: «Как в том фильме... Знаешь! Когда прилетает Шахед, я не поднимаю истребители – плохо, прилетает НЛО (птицы), поднимаю истребители – плохо. Когда же их поднимать?!»

«Птицы летели с неустановленными намерениями. Дрон был добродушным», — иронизирует Гунтарс. «Ожидается, что это будет продолжаться всю осень - шахеды, птицы, хорошо, что Кариньша убрали», — смеется другой.