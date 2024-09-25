Начались первые подготовительные работы к продлению трамвайного маршрута № 7 от «Квадрата» до «дальнего» Кенгарагса, до ул. Вишкю.

По планам строителей, сначала они проложат электрокабель вдоль улицы Вишкю для продления маршрута троллейбуса на 300 метров западнее нынешнего конечного пункта.

После продления трамвайной линии должна быть обеспечена пересадка между трамваем, троллейбусом, городскими и, возможно, пригородными автобусами. Конечный пункт должен стать «пунктом мобильности» и пересадочным узлом между видами транспорта.

Это продление маршрута трамвая станет первым за последние 40 лет. В октябре уже далекого 1984 года была открыта трамвайная ветка в Иманту.

Общее продление трамвайных путей должно составить 2,2 километра. Собираются также устроить новые подъездные пути, павильоны для пассажиров, электронные табло, диспетчерский пункт, провести озеленение территории.

При перестройке траекторий улиц заодно придется привести в порядок подземные коммуникации, переложить тротуары и устроить велодорожку.

Исходя из нынешних планов общие расходы могут составить 24 млн евро (с НДС), а завершить все необходимые работы рассчитывают до мая 2026 года.