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Латвия установила новый антирекорд: минус 0,6% населения за год 3

Наша Латвия
Дата публикации: 02.10.2024
LETA
Латвия установила новый антирекорд: минус 0,6% населения за год

В прошлом году население Латвии сократилось на 11 100 человек, или на 0,6%, что является самым большим спадом среди стран Европейского союза (ЕС), свидетельствует информационный обзор "Демография", опубликованный Центральным статистическим управлением (ЦСУ).

Численность населения в прошлом году сократилась в семи странах Евросоюза. В Польше, Греции, Венгрии, Словакии, Болгарии и Италии сокращение населения в 2023 году составило менее 0,5%.

Наибольший прирост населения отмечен на Мальте (на 3,9%), в Люксембурге (на 1,7%), Ирландии и на Кипре (на 1,4%).

В последние годы в Латвии численность населения сокращалась главным образом в результате негативного естественного прироста: число умерших превышало число родившихся, пояснили в ЦСУ. Несмотря на то, что в 2023 году было положительное сальдо миграции, в результате негативного естественного прироста (-0,7%) население сократилось.

И число родившихся на 1000 жителей в Латвии сокращается быстрее, чем в среднем по ЕС. В прошлом году в Латвии было 7,7 родившихся на 1000 жителей, тогда как в ЕС - 8,2.

Еще в 2021 году число родившихся на 1000 жителей в Латвии было равно среднему показателю по ЕС, однако с каждым годом оно сокращается. За последние 10 лет самого высокого показателя Латвия достигла в 2016 году, когда число родившихся повысилось и стало четвертым лучшим показателем среди стран ЕС.

В 2023 году в Латвии родилось 14 490 детей, что на 1464, или 9,2%, меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель за последние сто лет, отметили в ЦСУ.

Смена поколений характеризуется суммарным коэффициентом рождаемости. В 2016 году в Латвии он вырос до 1,74, достигнув самого высокого уровня с 1992 года. Однако с 2017 года коэффициент рождаемости снижался и в 2023 году составил 1,36. Необходимое количество детей для нормальной смены поколений - от 2,1 до 2,2. В целом по ЕС в 2022 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,46.

В 2023 году умерших было на 2700, или 8,8%, меньше, чем годом ранее, и на 19% меньше по сравнению с высоким показателем смертности в 2021 году. В то же время в прошлом году в Латвии на 1000 жителей приходилось 14,9 умерших. Это второе по величине число по ЕС после Болгарии, где было 15,7 умерших на 1000 жителей. Между тем, в среднем по ЕС число умерших составило 10,8 на 1000 жителей. В Латвии этот показатель долгое время был одним из самых высоких в ЕС, отметили в ЦСУ.

По информации статистического управления, в результате миграции в Латвии растет число жителей. Второй год подряд больше всего приезжих было из Украины. В прошлом году они составили 25,1%, то есть каждый четвертый из всех иммигрантов был из Украины, а в 2022 году - 63,6%.

По сравнению с другими странами ЕС прирост населения в результате миграции в Латвии был относительно небольшим. Самая высокая миграция на 1000 жителей пришлась на Мальту (37,9), далее следуют Португалия (14,7) и Люксембург (14). Самой низкой она была в Польше (0,1), далее следуют Словакия (0,3) и Латвия (1,3). В среднем по ЕС этот показатель составил 6,3.

43,7% всех приезжих составили 8200 реэмигрантов - граждане и неграждане Латвии, а также жители, государственная принадлежность которых другая, а страной рождения является Латвия. Число реэмигрантов в прошлом году несколько сократилось.

#демография
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Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    2-го октября

    Странно, а при оккупации в Латвии показатели были в разы лучше, чем при свободной Латвии. Может это коммунисты и КГБ заставляли латышей размножаться?

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    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    2-го октября

    Дед, ты что, мифологию не знаешь? Это всё были вот оккупанты эти. Солдаты красной армии. Множились как кролики угнетая и подавляя всё латышское. Понимать надо. Зато теперь вздохнули. Расправили мугуры свои... 💪

    3
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го октября

    Варам?

    2
    1

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