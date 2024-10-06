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А вы бы заплатили? Неоднозначная ситуация в «Rimi» вызвала споры в сети 1

Наша Латвия
Дата публикации: 06.10.2024
BB.LV
А вы бы заплатили? Неоднозначная ситуация в «Rimi» вызвала споры в сети
ФОТО: Thought Co

«Вечер пятницы «Rimi», касса самообслуживания. Подходит неизвестная женщина и говорит, что забыла дома деньги, но товары уже отсканированы.

Не смогла бы я оплатить ее продукты, а она тут же переведет оплаченную сумму на мой счет. Я спрашиваю, все ли у нее в порядке с головой, если мне придется платить счет в размере около 100 евро за неизвестную женщину и передать ей свой банковский счет. Она обиделась! Мужчина поблизости все же заплатил. Кого больше обманули?» — спрашивает женщина в социальной сети Threds.

К посту 200 комментариев и люди активно делятся своими мыслями.

«Я бы определенно сказала нет! Не знаю, хотела ли она обмануть или нет, я бы даже в это не вдавалась. Если хочешь делать покупки, то делай все необходимые действия - загружай карту в телефон, в часы, где удобней. Почему я должна заниматься проблемой другого человека, которая, прошу прощения, мне никто. Если бы я забыла деньги дома, то я бы поехала назад, вместо того, чтобы просить других в магазине решить мои проблемы!», - пишет один из пользователей.

Кто-то еще отмечает, что «в подобных ситуациях (когда нет доверия) можно порекомендовать создать Google Кошелек, если у вас есть учетная запись PayPal. Я однажды тоже стояла с продуктами на кассе и обнаружила, что мой кошелек остался дома. После небольшого ожидания мне удалось подключить PayPal к Google Кошельку и оплатить. Было тяжело, но все получилось!»

Еще один пользователь не понимает, почему люди боятся давать свой банковский счет незнакомцу. «Где проблема дать свой счет, что оттуда кто-то что-то украдет или переведет лишние деньги. Когда вы что-то продаёте на «Анделе», свой счёт вы даёте совершенно незнакомым людям, свой счёт на работе даёте для перевода зарплаты. Счет не является личными данными, он выдан банком для того, чтобы вы могли им воспользоваться, когда вам это необходимо! Однажды я просила у случайного человека деньги на билет на автовокзале. Я пришла домой и поняла, что люди очень пугливы!»

Другая женщина указала, что «поскольку я где-то прочитала, что в «Maxime» так просят карту клиента и снимают все накопления, я даже ее никому больше не даю».

Автор публикации @i.kristine.l
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#общество #rimi
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Комментарии (1)

  • SN
    Scythe Necris
    7-го октября

    Активация бесконтактных платежей на телефоне происходит мгновенно. Активировал и платишь. Просить кого платить за себя это пипец

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