Мы его теряем: в Латвии исчезает средний класс

Интересное исследование провела социологическая служба SKDS. Ей удалось выяснить, какая часть населения Латвии причисляет себя к среднему классу и почему.

Бедных стало больше

Опрос показал, что в Латвии 40% населения относят себя к так называемому среднему классу, в то время как 42% оценили свое социальное положение ниже среднего класса, но при этом не считают себя бедными. Еще почти 13% домохозяйств оценивают себя как нуждающихся. Лишь небольшая часть общества, или 1,3%, оценивает себя как богатую или выше среднего класса.

Чаще к среднему классу относят себя респонденты, состоящие в браке или проживающие с партнером, имеющие детей, имеющие средний или выше среднего доход, а также имеющие высшее образование.

Тенденция последних лет показывает, что с 2019 года в Латвии стало меньше домохозяйств, которые относят себя к среднему классу или к богатым (сократились на четыре процентных пункта), а вот бедных стало больше (рост на три процентных пункта).

По сравнению с соседними странами Латвия выглядит хуже. В Эстонии больше оптимизма среди населения, где большинство, или 55% общества, считают себя принадлежащими к среднему классу или к богатыми.

Между тем в Литве эта доля еще выше и составляет 58%.

Нет стабильности

Эксперты отмечают, что ежедневные финансовые трудности жителей Латвии заставляют их сомневаться в том, удастся ли при существующих доходах обеспечить такое же качество жизни, как раньше.

Так, 45% опрошенных обеспокоены тем, что могут и не остаться в своем нынешнем статусе в течение следующих двух–пяти лет. Наибольшая нестабильность проявляется среди тех, кто не относит себя к среднему классу, а также не к бедным. В этой группе населения опасения по поводу финансовой стабильности выразили 53% опрошенных.

Опрошенные полагают, что для того, чтобы отнести себя к среднему классу, доход на одного члена семьи должен достигать в среднем 1259 евро.

Интересно, что эта сумма почти не изменилась с 2019 года, когда в последний раз проводился аналогичный опрос. Тогда, пять лет назад, минимальный ежемесячный доход на одного члена семьи среднего класса должен был равняться 1249 евро.

В Литве и Эстонии население ценит себя выше. Тамошние люди полагают, что минимальный уровень дохода для среднего класса должен быть в размере 1479 и 1611 евро соответственно на одного члена семьи.

Образование не в цене

Таким образом, чтобы называться средним классом, домохозяйство с тремя членами семьи должно иметь доход в размере не менее 3777 евро в Латвии, 4437 евро в Литве и 4833 евро в Эстонии.

Однако по сравнению с данными по Европейскому союзу, уровень доходов латвийских домохозяйств примерно в два раза ниже, чем в среднем по ЕС. Тем не менее пока тенденция положительная — в 2014 году жители Латвии имели лишь третью часть от доходов домохозяйств в ЕС.

Для определения принадлежности к среднему классу используется не только сам уровень доходов, но и то, что можно сделать с этими доходами и какой уровень жизни они способны обеспечить.

При опросе жителей о том, какие дополнительные критерии характерны для домохозяйства среднего класса, чаще всего упоминались:

– владение собственной недвижимостью (87%), – способность легко покрывать все обязательные ежемесячные платежи (77%), – возможность позволить себе недельную поездку за границу хотя бы раз в год, – возможность позволить себе дополнительные траты после внесения всех обязательных платежей (70%), – а также возможность позволить себе пользоваться частными и платными медицинскими услугами.

Меньше всего оцениваются такие вещи, как высшее образование (упоминают только 33% опрошенных), а также наличие пенсионных накоплений (50%).