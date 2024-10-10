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Ринкевича призвали не с котами делать селфи, а поддержать многодетные семьи 5

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2024
BB.LV
Ринкевича призвали не с котами делать селфи, а поддержать многодетные семьи
ФОТО: Facebook

"Латвийское государство состоит из людей. Если у нас не будет этих людей, у нас не будет нашей страны», – заявил в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24 член Сейма 14-го созыва Андрис Кулбергс. Об этом пишет LA.lv.

«Для таких стран, как Россия, Германия и другие, это не экзистенциальный вопрос. Для Латвии это экзистенциальный вопрос. И мой коллега очень точно сказал, что это должно быть абсолютным приоритетом», — сказал депутат.

«Мы должны чтить семьи с тремя и более детьми. Они должны быть как символ. И вот здесь я бы посоветовал нашему президенту не делать селфи с котами или собаками, а каждый день проезжать мимо роддома и вместе фотографироваться и здороваться с семьями из трех детей, семьями из четырех детей», — предлагает Кулбергс.

По его мнению, эта проблема вполне математическая: «Эта история настолько математическая, насколько это вообще возможно. Мы видим, что наши женщины, и это, к сожалению, естественная тенденция, рожают с опозданием, и время для рождения этих троих детей сузилось настолько, что нам важно оказать поддержку».

#эдгар ринкевич #демография
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Григорий Антонов
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1

Комментарии (5)

  • Д
    Дед
    10-го октября

    Про детей он знать не может, он "другой". Так что лучший латышский президент с кошечками, радуйтесь, что он не выкладывает свои предпочтения.

    5
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го октября

    блаблабла...один сказал, другой сказал...Бессмысленный трёп и надувание щёк. Зачем этой хренью забивать сайт?

    3
    3
  • A
    Anim
    10-го октября

    А с какой стати я, как налогоплательщик, должен платить за чьи-то удовольствия?

    4
    2
  • MT
    Michael T.
    10-го октября

    Я, работаю в сфере охраны...Получаю 700 евро, за норму часов в месяц...КАК ? МНЕ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕМЬЮ ??? ???????????

    8
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Michael T.
    10-го октября

    А чего ты хочешь от работы фукционально схожей с собачьей? 100500 миллиардов миллионов, золотой лимузин и почётную пенсию? Подбери сопли и обучайся на что нибудь более денежное (на сколько ума хватит). Шуруй за социалкой раз на прокорм семейству не хватает.

    1
    5
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