Ринкевича призвали не с котами делать селфи, а поддержать многодетные семьи

"Латвийское государство состоит из людей. Если у нас не будет этих людей, у нас не будет нашей страны», – заявил в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24 член Сейма 14-го созыва Андрис Кулбергс. Об этом пишет LA.lv .

«Для таких стран, как Россия, Германия и другие, это не экзистенциальный вопрос. Для Латвии это экзистенциальный вопрос. И мой коллега очень точно сказал, что это должно быть абсолютным приоритетом», — сказал депутат.

«Мы должны чтить семьи с тремя и более детьми. Они должны быть как символ. И вот здесь я бы посоветовал нашему президенту не делать селфи с котами или собаками, а каждый день проезжать мимо роддома и вместе фотографироваться и здороваться с семьями из трех детей, семьями из четырех детей», — предлагает Кулбергс.

По его мнению, эта проблема вполне математическая: «Эта история настолько математическая, насколько это вообще возможно. Мы видим, что наши женщины, и это, к сожалению, естественная тенденция, рожают с опозданием, и время для рождения этих троих детей сузилось настолько, что нам важно оказать поддержку».