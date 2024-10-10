«Умирайте молодым, умирайте старыми!» – «Ригас сатиксме» ошеломила сообщениями в транспорте

Текст, который можно увидеть на мониторах общественного транспорта «Rīgas satiksme», поначалу несколько забавляет и, возможно, даже шокирует.

«Умирайте молодыми, умирайте старыми, в среднем возрасте не умирайте. Вслед за умершими в среднем возрасте много плачут!»

Katram roka jāpieliek, lai tumšie rudens vakari gaišāki top! Paldies @Rigassatiksme_ , jums izdodas! 😬 pic.twitter.com/FPAxwnFY17 — Kārlis Ozols (@ooozols) October 9, 2024

Впрочем, как оказалось, в этом нет ничего сложного – на вопросы о немного сбивающей пассажиров с толку записи в социальных сетях ответил сам перевозчик, объяснив такой выбор.

«В этом году хранилище латышского фольклора отмечает свое столетие. Поэтому в сотрудничестве с Институтом литературы, фольклора и искусства Латвийского университета на мониторах общественного транспорта в течение всего года демонстрируются латвийские народные песни на самые разные темы. Сейчас период «Велю», поэтому институт выбрал следующие народные песни. Однако мы обговорим, чтобы в будущем они не были такими драматичными», - обещают в «Ригас сатиксме».

Отметим, что многие оценили такую новинку, указав, что это очень по-латышски и гораздо интересней, чем, к примеру, политическая агитации на экранах общественного транспорта.