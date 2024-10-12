«Водитель был готов оставить ребенка в темноте...» Карточный терминал в автобусе не работает, но виноваты пассажиры

К сожалению, в Латвии частая практика, когда водитель автобуса в случаях, когда пассажиры не могут купить билет из-за отсутствия наличных, а карточный терминал не работает, оставляет их за дверью. Но допустимо ли это, когда дело касается детей? И особенно в темное время суток!

Журналистка Лиене Бариша-Сермуле поделилась в социальной сети «Х» следующей историей: «Только что (в половине десятого вечера) водитель был готов оставить ребенка на дороге в темноте, потому что не было наличных денег, а карты не заработали (по версии водителя за это отвечает АТД). Водитель был непримирим, чуть не выставил ребенка, читал мораль. Спас пассажир, у которого было 1,40 евро. Рейс Рига-Сигулда (из Риги 20:15)."

Dārgā @ATD_LV nupat (pusdesmitos vakarā) šoferis uz ceļa tumsā bija gatavs atstāt bērnu, jo nebija skaidras naudas, bet kartes negāja (šofera versijā par to atbildīga ATD). Šoferis nepiekāpīgs, bērnu jau teju sūtīja ārā,lasīja morāli. Izglāba pasažieris,kuram atradās 1,40 eiro — Liene Barisa-Sermule (@LieneBs) October 10, 2024

«Нет, ну круто! У водителя не работает устройство, а клиенту нужно выйти? Это не карусель, а транспорт, черт побери!», — пишет еще один пользователь «Х» в комментариях.

Другой пользователь указывает, что в таких случаях необходимо помнить о возможности покупки билета через приложение «Mobilly».

«Совершенно необходимо ввести систему, что если карта не работает, человека нужно брать бесплатно. Это ненормально, что из-за бездействия поставщика услуг страдает клиент. Могу поспорить, что с внедрением такого правила «карточники» начнут работать гораздо лучше».

«Оставить ребенка в темноте... да, смерть Ивана в лесу из-за равнодушия взрослых нас ничему не научила. У нас, как общества, короткая память», — добавляет другой пользователь.