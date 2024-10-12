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«Водитель был готов оставить ребенка в темноте...» Карточный терминал в автобусе не работает, но виноваты пассажиры 2

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2024
BB.LV
«Водитель был готов оставить ребенка в темноте...» Карточный терминал в автобусе не работает, но виноваты пассажиры

К сожалению, в Латвии частая практика, когда водитель автобуса в случаях, когда пассажиры не могут купить билет из-за отсутствия наличных, а карточный терминал не работает, оставляет их за дверью. Но допустимо ли это, когда дело касается детей? И особенно в темное время суток!

Журналистка Лиене Бариша-Сермуле поделилась в социальной сети «Х» следующей историей: «Только что (в половине десятого вечера) водитель был готов оставить ребенка на дороге в темноте, потому что не было наличных денег, а карты не заработали (по версии водителя за это отвечает АТД). Водитель был непримирим, чуть не выставил ребенка, читал мораль. Спас пассажир, у которого было 1,40 евро. Рейс Рига-Сигулда (из Риги 20:15)."

«Нет, ну круто! У водителя не работает устройство, а клиенту нужно выйти? Это не карусель, а транспорт, черт побери!», — пишет еще один пользователь «Х» в комментариях.

Другой пользователь указывает, что в таких случаях необходимо помнить о возможности покупки билета через приложение «Mobilly».

«Совершенно необходимо ввести систему, что если карта не работает, человека нужно брать бесплатно. Это ненормально, что из-за бездействия поставщика услуг страдает клиент. Могу поспорить, что с внедрением такого правила «карточники» начнут работать гораздо лучше».

«Оставить ребенка в темноте... да, смерть Ивана в лесу из-за равнодушия взрослых нас ничему не научила. У нас, как общества, короткая память», — добавляет другой пользователь.

#общественный транспорт
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го октября

    Водитель мудак полный. Мог бы в этом случае и бесплатно взять ребенка.

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  • JB
    Janis Berzin
    12-го октября

    Детская жизнь дешевле 1.5 евро? Если система сломается от того, что для детей будет бесплатный проезд, то зачем такая система нужна?

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