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Бывшая министр культуры Латвии стала училкой и полностью отдалась искусству 2

Наша Латвия
Дата публикации: 16.10.2024
BB.LV
Бывшая министр культуры Латвии стала училкой и полностью отдалась искусству
ФОТО: LETA

«С политикой никак неспособна ассоциироваться»: бывшая министр культуры Хелена Демакова отдалась творчеству на ниве искусствоведения.

Как пишет Kultūras Diena, она проживает на лоне природы, в национальном парке, в Скривери. Много времени занимают лекции в Академии культуры. «В пандемию было очень трудно, ибо не было связи с аудиторией, нужно было говорить только в свой компьютер. Это было ужасно. Сейчас у меня изуродованная картина мира, ибо, говоря народным языком, я превратилась в училку. Сделалась насквозь педагогом больше, чем историком искусства или чем-то иным».

Чтобы обрести интеллектуальное самоуважение, госпожа Демакова начала учить испанский язык в возрасте 58 лет, и вот уже способна читать в подлиннике земляков Сервантеса. В Академии культуры Хелена Демакова начала новый курс «Латиноамериканское искусство и литература с доколумбовых времен до современности».

Что же касается национальной культуры, то она «горда и восхищена тем, что происходит в новой композиции Латвии». «Это мне в данный миг кажется намного важней того, что происходит в политике. В музыке я ощущаю прикосновения вечности. Особенно в музыке, которую пишут молодые композиторы. Особенно близка мне Санта Ратниеце. Я очень далека от политики».

Недавно в Латвии вышла объемная — 400-страниц — монография «Искусство Имантса Ланцманиса», которую написала Хелена Демакова. «С моей стороны — только тексты и полностью свободные руки. В конце концов, у нас есть свободное государство». Долгожитель в искусстве, Имантс Ланцманис творит с 1960-х годов, и сейчас в его картинах классика соединяется с поп-артом. «Как человек однако он очень экспрессивен», - отзывается о художнике его критикесса.

#искусство
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • JB
    Janis Berzin
    16-го октября

    "В конце концов, у нас есть свободное государство" - у них есть государство, в котором они свободны от любой ответственности за свои деяния. "Я очень далека от политики" - твоё место у этого корыта давно закончилось и , жадно хрюкая, другое поколение толкается там копытами.

    18
    2
  • Д
    Дед
    16-го октября

    Опять эта тварь вернулась. Чего, бабки с замка светы кончились? Так пусть к говорящим камням приложится, глядишь бабки появятся.

    17
    1

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