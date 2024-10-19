Чувство принадлежности нашего народа к Латвии возросло — но при этом он не сделался более сплоченным. Такую точку зрения представило Министерство культуры депутатам Сейма. Нужно же что–то делать — ведь у нас есть план до 2027 года!

"Подчиненные риску социальной заброшенности группы жителей"

Хорошо, что Министерство культуры признает существование общественных аутсайдеров, правда, не называя их по имени. Но работать с такими нужно индивидуально, через интернет–среду, если уж изгои не стремятся в разного рода организации — "чтобы не создавалась политическая система, в которой участвуют только образованные и представляющие большинство члены общества".

В числе факторов риска ведомство Агнесе Лаце ("Прогрессивные") упоминает "разрозненную систему курсов освоения латышского языка". То есть можно предположить, что этнический фактор чиновники все же косвенно признают…

На сплочение общества, полагают в Минкульте, "существенно повлияли" такие факторы, как "пандемия Covid–19 и вторжение России в Украину". Причем одновременно "способствуя национальной мобилизации и усилив этнические отношения".

Pastiprinot, заметим, это совсем не то что stiprināt. Второй глагол означает укрепление, с положительной коннотацией. Ну а первый — скорее, ухудшение…

Тем не менее в презентации для Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества утверждается: "В результате войны в Украине жители стали граждански активней, создавая общинных и местных лидеров. Самоуправления и государственные институты стали более открытыми для сотрудничества с негосударственными организациями (НГО)".

И то сказать — вот организатор отправки пикапов для ВСУ Рейнис Познякс сделался депутатом Европарламента и ныне даже организовал там группу под двусмысленным названием "Восточный фронт" (таковой имелся в Вермахте!)

Как нам обустроить украинцев

Минкульт обозначает важность интеграционных мероприятий: "Посвященные интеграции иностранных граждан мероприятия, например, обучение языкам и курсы культурной интеграции, были успешны, и их значение возрастает, принимая во внимание прирост иммиграции". Действительно, если, по данным Управления по делам гражданства и иммиграции, в 2024 году в среднем в Латвии ежедневно регистрируется по 15 новых гражданских лиц с Украины, коим требуется временная защита — то благодарная паства для подобных курсов обеспечена.

Поэтому языковые курсы и клубы разговоров на латышском языке продолжат финансировать даже после формального завершения программы, то есть до 2029 года, и потратят на это 2 598 495 евро.

Для сравнения, в 2025 году фонд НГО составит 2 500 000 евро — на 200 000 евро больше, чем в текущем году. А за последние 6 лет бюджет для финансирования общественников вырос более чем в 6 раз — то есть фактически появилась целая отрасль оплаченных из министерского кармана активистов…

В рамках направления "Культура демократии и включающая гражданственность" Минкульт профинансирует также НГО национальных меньшинств. 85 425 евро достанутся такому процессу, как "качественное надежное пространство демократического участия и информации". "Способствовать пониманию жителей о разнообразии общества, уменьшая основанное на негативных стереотипах отношение против различных групп общества", обойдется в 100 000 евро. В эту смету войдут сохранение самобытности нацменьшинств, фестиваль их культуры и консультативный совет нацменьшинств.

На 60 000 евро Латвии предложат "укрепить ощущение государственности и чувство принадлежности". В рамках этих средств запланировано вести "постоянный диалог с обществом о национальной идентичности и принадлежности", проводить "поддержку культурно–исторического наследия краев и сохранения идентичности…" Особенно подчеркнута важность сохранять и популяризовать культурные традиции Латгалии!

Директор Департамента общественной интеграции Минкульта Елена Шайцане признала на комиссии Сейма, что средства — "достаточно ничтожные", но все–таки хорошей новостью является то, что их не сократили… "Инфляция, и за ту же денежку можно меньшее", — констатировал и председатель комиссии Гунарс Кутрис (Союз зеленых и крестьян).

"Нам нужна Латвия, но Латвии мы не нужны"

Так горестно высказывались бразильские латыши в беседе с прибывшим к ним председателем Комиссии по образованию, науке и культуре Агитой Зариней–Стуре ("Новое Единство").

— В Бразилии у нас чрезвычайно сильная община, но на этом континенте даже нет нашего посольства, — пожаловалась депутат.

Поэтому она считает первоочередной задачей защиту диаспор, которые скажут "огромное спасибо" даже за небольшие подарки, например, детские книги. Но на всех 10 000 латышей в Швеции, например, одного ящика будет маловато: — Нужно придумать какие–то эластичные виды — например, интернет.

Выяснилось, однако, что с бразильскими латышами не все так просто. Основным языком, которым они владеют, является… португальский. Общаться с ними непросто, однако все равно в далекой стране будут выдавать паспорта ЛР.

Тут Министерство культуры изящно перевело стрелки на МИД, который призван отвечать за работу с латышской диаспорой. Тем не менее из бюджета Минкульта выделяется 156 тысяч на детские лагеря зарубежных латышей. Заключается договор об оказании поддержки Организации свободных латышей мира. В общем, "в условиях ограниченного финансирования надо искать новые акценты"…

Депутат Ингмарс Лидака ("Объединенный список") посчитал необходимым поддерживать общества жителей на окраинах Риги, которые не делят людей по национальности. Министерство культуры предложило активистам участвовать в открытых проектных конкурсах на общих основаниях.

Ну а глава Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис ("Объединенный список") предположил, что ему бы не было просто сохранить идентичность, если бы он жил за границей. С другой стороны, он считает, что нужно поменять законодательство, чтобы любой легально прибывший в Латвию иностранец мог бы выучить государственный язык.

Интеграция украинцев

В 2025 году Министерство культуры профинансирует