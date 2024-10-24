Еда в латвийских больницах: она действительно…не слишком съедобна?

В соцсети "Х" развернулось очередное обсуждение вокруг еды в местных больницах, которая, к сожалению, не всегда дотягивает до…чего-то съедобного. «Я не могу описать словами то, что мне только что принесли на обед в онкологической больнице. Я не знаю, что это такое. Вероятно, вчерашний ужин.

"Не хочу показаться высокомерным или брезгливым, но это не съедобно! Оно воняет и растягивается. Это неуважение к используемым продуктам!» Один из пользователей, выкладывая видеозапись из того же места в разное время, предлагает вам перебить то, что ему предлагали во время еды – на видео тоже видны какие-то растянутые, скользкие и совершенно непонятные образования в еде", - написал один из пользователей.

Es nespēju vārdiem aprakstīt ko man tikko atnesa pusdienās onkoloģijas slimnīcā. Es nezinu kas tas ir. Visticamāk pēdējais vakarēdiens. Es nevēlos izklausīties iedomīgs vai izlepis,bet šis nav ēdams! Tas smird un staipās. Tā ir necieņa pret produktiem, kuri izmantoti! pic.twitter.com/S27kmrbgSj — Armands Troska (@a_troska) October 23, 2024

Как всегда, это деликатный вопрос, на который обычно есть и другие ответы. В этом обсуждении также есть комментаторы, которые защищают питание, предлагаемое в больнице, и отмечают, что их опыт был очень положительным, все было съедобным и вкусным, и, к счастью, то, что показано на картинке, не попадалась в их порциях.

Можно, впрочем, согласиться и с тем, что говорят некоторые комментаторы, что, хотя всем известно, что эта отрасль никогда не отличалась щедрым бюджетом, возможно, повара могли бы по-другому планировать приготовление пищи, ведь это место, где люди особенно нуждаются в хорошем питании, чтобы быстрее восстановиться.