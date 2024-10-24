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Еда в латвийских больницах: она действительно…не слишком съедобна? 1

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2024
BB.LV
Еда в латвийских больницах: она действительно…не слишком съедобна?

В соцсети "Х" развернулось очередное обсуждение вокруг еды в местных больницах, которая, к сожалению, не всегда дотягивает до…чего-то съедобного. «Я не могу описать словами то, что мне только что принесли на обед в онкологической больнице. Я не знаю, что это такое. Вероятно, вчерашний ужин.

"Не хочу показаться высокомерным или брезгливым, но это не съедобно! Оно воняет и растягивается. Это неуважение к используемым продуктам!» Один из пользователей, выкладывая видеозапись из того же места в разное время, предлагает вам перебить то, что ему предлагали во время еды – на видео тоже видны какие-то растянутые, скользкие и совершенно непонятные образования в еде", - написал один из пользователей.

Как всегда, это деликатный вопрос, на который обычно есть и другие ответы. В этом обсуждении также есть комментаторы, которые защищают питание, предлагаемое в больнице, и отмечают, что их опыт был очень положительным, все было съедобным и вкусным, и, к счастью, то, что показано на картинке, не попадалась в их порциях.

Можно, впрочем, согласиться и с тем, что говорят некоторые комментаторы, что, хотя всем известно, что эта отрасль никогда не отличалась щедрым бюджетом, возможно, повара могли бы по-другому планировать приготовление пищи, ведь это место, где люди особенно нуждаются в хорошем питании, чтобы быстрее восстановиться.

#больницы
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    24-го октября

    После того. сколько это государство забирает в налогах, они в больницах должны были бы осетриной кормить.

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