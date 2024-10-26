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Недетское время: правительство выяснило, почему гражданки Латвии не хотят рожать 3

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2024
BB.LV
Недетское время: правительство выяснило, почему гражданки Латвии не хотят рожать
ФОТО: LETA

Есть у латвийского правительства такой Тематический комитет по стратегическому руководству — межотраслевое совещание, занятое перспективными проблемами национального масштаба.

Ну и вот, решили руководители страны обсудить — что же там у нас с демографией и сколько нужно народу в республике.

Люди в Европе, в том числе в Латвии, живут дольше и здоровей

Подобный тезис в самом начале информационного сообщения о развитии демографической политики меня несколько озадачил. Ведь буквально недавно были озвучены статистические данные по ЛР — наша страна является единственной в ЕС, где ожидаемая продолжительность жизни мужчин ниже 70 лет. А по смертности и по уровню ее прироста мы занимаем второе место после Болгарии.

Правительственный же документ предлагает осознать ситуацию, что называется, по средней температуре в палате:

"Западноевропейская популяция в данный миг продолжает возрастать, однако это происходит за счет миграции. Одновременно наблюдается отток квалифицированных жителей из менее развитых регионов, еще более усиливая отсталость этих регионов. В государствах восточной части ЕС уже годами наблюдается как вызванное эмиграцией, так негативным естественным приростом уменьшение числа жителей. До 2050 года примерно 30% жителей ЕС будут в возрасте до 65 лет, что существенно повысит нагрузку на работающих, и на каждого сениора будет менее чем два жителя трудоспособного возраста.

Ожидается, что старение общества и уменьшение числа жителей работоспособного возраста увеличит недостаток рабочей силы и давление на бюджеты публичного сектора. Старение общества вероятней всего также существенно повлияет на инвестиции, производительность и активность предпринимателей".

Что рекомендует Европейская комиссия в этих обстоятельствах? "Политикам ЕС и его государств нужно было бы приспособить государственную политику и поддержку на соответственном уровне, чтобы:

  • люди могли бы лучше сочетать оплачиваемую работу с созданием семьи, особенно обеспечивая доступ к качественному уходу за детьми;

  • поддерживать и давать возможность молодым поколениям развиваться, совершенствуя свои навыки, облегчая их доступ на рынок труда и жилья за доступную цену;

  • поддерживать благосостояние старших поколений;

  • в случае надобности помогать устранить недостаток рабочей силы управляемой миграцией, которая полностью дополнялась бы использованием талантов ЕС".

Золотые слова! А в общем, "постепенное повышение возраста трудоспособности тесно связано с так называемой концепцией серебряной экономики, под этим понимая вовлечение жителей старшего возраста в развитие народного хозяйства". Так что уж поработаем — какие наши годы?

С 2016 года упали показатели рождаемости

Такие данные по Латвии достоверно указывают на то, что не Covid–19, не военные действия рядом со страной или инфляция с энергетическим кризисом были виной тому, что "уже длительно продолжается депопуляция". 8 лет назад по сравнению с сегодняшней ситуацией в стране царила стабильность и относительная уверенность в завтрашнем дне. Так что же?

С одной стороны, в 2023 году не больше людей уехало из Латвии, чем вернулось в нее. И это первый такой случай аж с 1990 года. Причем не учитывая даже украинцев. Но все равно, за год общее число жителей государства сократилось на 0,6% — такова разница естественной убыли.

Можно ли жить иначе, показывает пример соседней Литвы, в которой на начало 2024 года было 2,886 миллиона человек, или на 1,014 миллиона больше, чем в Латвии. За год количество жителей в Литве увеличилось на целых 29 тысяч. При этом, стоит отметить, площадь Литвы всего на 700 кв. км больше Латвии, что в итоге дает значимое превышение плотности населения.

В начале 2024 года средний возраст жителей Латвии был 43,1 года — и колебался от 42,3 года в Риге и 45,5 лет в Латгалии. В браке находится относительное меньшинство населения — 49% совершеннолетних мужчин и 41,2% женщин. Такая разница вытекает из того, что в стране 15,7% женщин являются вдовами.

В возрасте до 40–44 лет женщин неизменно меньше, чем мужчин (также количество родившихся девочек меньше, чем мальчиков), в репродуктивном возрасте (15–49 лет) число женщин и мужчин равно, в свою очередь, в возрасте свыше 65 лет женщин в два раза больше.

Латвия — выраженная городская страна, у нас насчитывается 69,8% горожан и 30,2% селян. В Рижском регионе проживает до половины — 45,9% населения государства. А с маятниковой миграцией, каждодневно прибывающей в столицу на работу, и того больше. Если же говорить про изменения в демографии, то в Латгалии за год людей стало меньше на 1,6%, или почти на 4 тысячи человек. Это, если что, население таких городков, как Виляка и Виляны вместе взятые!

Ныне для рождения ребенка совсем не нужен брак. Тем не менее численность свадеб в Латвии является определенным индикатором благополучия в стране — и здесь овладевает тревога при оценке минус 11% за один только прошлый год. Близко к этому и снижение рождаемости с 2022 по 2023 год — минус 9,2%.

Дамоклов меч бедности

Похоже, латвийцы не горят желанием рожать детей, ибо куда более своих демографических обязательств перед родом и родиной их заботит проблема экономического выживания. Действительно, по статистике у 33,8% домохозяйств, где детей воспитывает один взрослый, есть материальные трудности.

Но если детей уже трое, а взрослых двое, и оба трудятся — то вероятность осложнений материального плана снижается до 20,6%. Разумеется, есть и экстремальные примеры, далеко ходить не надо: в октябре супружеская пара Виталия и Светланы Морозовых эмигрировала из Латвии вначале в Беларусь, а затем в Россию. В Риге у семьи с 10 детьми (еще был сын, оставшийся в стране) имелось лишь съемное жилье…

"С 1994 года в Латвии увеличивается и средний возраст матери новорожденного, — свидетельствует правительственный документ. — Увеличивается и средний возраст отца. В 1994 году родилось 24 256 детей, больше всего — когда матери был 21 год, а отцу — 23 года. В 2023 году родилось 14 490 детей, при этом наибольшее число рождений составило, когда матери был 31 год, а отцу — 32 года. В 2023 году самая высокая рождаемость была у женщин в возрасте 25–34 лет. Постепенно увеличивается количество детей, рожденных у женщин после 40 лет, а также число и доля вторых, третьих и четвертых детей в общем числе рождений. Средний возраст матери в 2023 году составил 30,4 года, средний возраст при рождении первого ребенка — 28 лет, а при рождении второго ребенка — 31,2 года".

По субъективному ощущению вашего автора, современной молодежи комфортно оставаться в категории "кидалтов". От английского kid — ребенок и adult — взрослый. Но модные увлечения, которые ныне важней, чем карьера и тем паче семья, пройдут незаметно. А тогда, ближе к 40, все равно появится тема родов. Только это, увы, в лучшем случае будут только первые — когда могли быть третьи–четвертые.

Впрочем, таковы и данные по ЕС, где первое рождение ребенка в среднем приходится уже на 31,1 года. Тем не менее фактом остается то, что чем богаче самоуправление, тем больше детей. В Краславском крае их минимум 13,5%, а в Марупском — максимум 30,5%. Так и живем!

#демография #смертность #рождаемость
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (3)

  • A
    Anim
    27-го октября

    "где ожидаемая продолжительность жизни мужчин ниже 70 лет"

    И чем тут озадачиваться? Где-то на территории бывшего совка иначе?

    Мужчины - расходный материал. Во всех смыслах, от "мужик должен" (не человек, а ходячий набор функций) до "шапками закидаем".

    0
    1
  • JB
    Janis Berzin
    26-го октября

    С 1991-го года большинство населения живёт в состоянии перманентного экономического кризиса с постоянным уничтожением системы социальной поддержки. Воспитание, образование полностью переложено на плечи родителей, при отсутствие стабильного, достаточного источника заработка и доступного жилья. Это системная, неизлечимая болезнь империализма.

    11
    2
  • Д
    Дед
    26-го октября

    Бесплатно даю справку. В Латвии нет рождаемости, потому что нет молодежи, старики не размножаются. Молодежи нет, потому что нет работы на которую можно содержать ребенка и семью. Работы нет, потому что правительство из за разворовывания бюджета поднимает налоги, которые останавливают любую предпринимательскую деятельность. Итого, правительство ворует, рождаемости нет и не будет.

    19
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