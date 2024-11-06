Зигмар Лиепиньш: когда на счету каждый цент, вдруг ставят танк за 183 тысячи. Идиотизм 2 1132

Наша Латвия
Дата публикации: 06.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Зигмар Лиепиньш: когда на счету каждый цент, вдруг ставят танк за 183 тысячи. Идиотизм

«Я слышу много жалоб на бюджет, но я также понимаю геополитическую ситуацию, которая влияет на составление бюджета. Не могу сказать, что эта власть мне нравится больше других, но это довольно глупо, что, когда мы считаем каждый центр, а на Адажском полигоне толкают танк за 183 тысячи, это звучит по-идиотски», - заявил в эфире TV24 композитор Зигмар Лиепиньш.

Композитор также рассказывает, что каждый раз, когда он идет на Центральный рынок за овощами, он с грустью смотрит на скандально известный проект "Rail Baltica».

«Я всегда смотрю на этот недостроенный мост, который выглядит так, словно уходит в небо, и трудно представить, что там когда-нибудь будет мост. Это еще и невежество и непрофессионализм предыдущих правительств... Это тоже отражается на бюджете».

Столь же непонятно Лиепиньшу желание лидеров латвийской музыкальной индустрии вручить очередную награду «Гамма» без «Золотого микрофона».

«Латвия настолько мала, что достаточно одной награды. Крутятся одни и те же слова, создается впечатление, что отрасль есть, но на самом деле ее нет. Если бы мне пришлось назвать имя музыканта, я бы назвал четыре имени, которые также получили эти награды».

