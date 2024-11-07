Стало известно, когда латвийских женщин начнут забирать в армию

Наша Латвия
Дата публикации: 07.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно, когда латвийских женщин начнут забирать в армию

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс поддерживает идею обязательного призыва женщин в Службу национальной обороны. Об этом пишет 112.ua.

Министр подчеркнул, что гендерное равенство является важным вопросом, и примерами решений в этой области являются Швеция, Норвегия и Дания.

Партия «Прогрессивные», которую представляет Спрудс, также поддерживает обязательный призыв женщин. Ранее эта идея не находила поддержки у граждан, но со временем настроения изменились.

"Понятно, что завтра к обеду это не решится. Нужно провести обсуждения и диалоги внутри коалиции, парламента и общества. Важно, чтобы общество поддержало это решение. Мы можем планировать введение обязательного призыва женщин в 2028 году, когда в Службу национальной обороны могут быть привлечены до 4000 женщин", - отметил Спрудс.

Министерство обороны ранее считало обсуждение этой идеи преждевременным.

Григорий Антонов
