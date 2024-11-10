Дайнис Калнс, основатель и бессменный директор Праздника оперы в Сигулде, который вот уже больше трех десятилетий каждое лето производит фурор на подмостках Сигулдского замка, 10 ноября отмечает свое 80–летие.

Звездные часы

Знаю Дайниса давно, он всегда с восторгом рассказывал о звездах, которые приезжали петь в Сигулду, о постановках и новых замыслах, но о нем самом мы не говорили.

А вот сейчас хирург–нейролог по профессии Дайнис открыл мне свое кредо: "Люблю бороться и побеждать". И действительно, если обозреть его деятельность на протяжении нескольких десятилетий, в этом можно убедиться.

Судите сами. С 1993–го, когда состоялся первый Оперный фестиваль, в 12 городах Латвии силами Калнса были поставлены 47 опер, прошли 63 концерта с симфоническими оркестрами и 60 других концертов. И 31 праздник в Сигулде. Он признается, что большую часть расходов на свою продюсерскую деятельность покрывал из своего кармана. Почему и трудился не покладая рук в трех местах вплоть до начала 2000–х.

Особая гордость юбиляра — его оперный фестиваль в Сигулде, который по уровню может сравниться с лучшими мировыми событиями в своей сфере. Ведь за эти годы мы услышали звезд, которыми гордятся Ла Скала, Метрополитен–опера, Ковент–гарден.

Доктор Калнс открыл в 99–м ныне выдающуюся оперную приму Анну Нетребко, тогда еще мало кому известную солистку. И она пела в операх в Сигулде шесть раз! Один из лучших мировых дирижеров ныне Андрис Нельсон дебютировал в качестве оперного дирижера в 2003–м тоже у Дайниса — это была опера Пьетро Масканьи "Сельская честь".

А неутомимый доктор Калнс уже готовит будущий 32–й фестиваль в Сигулде.

"Я ведь из крестьян"

И все же — откуда истоки его такого непобедимого упорства и целеустремленности, работоспособности? Родился он и вырос в многодетной семье зажиточного крестьянина близ Кулдиги, где у него было трое братьев и сестра. Эту землю купил еще прадед Калнса в 1880–м. А его отец Альберт Ротенберг (после фамилию поменяли на латышскую) был рачительным хозяином — на хуторе очень скоро завели 10 коров и трех лошадей.

Но это же и чуть не погубило всю семью. В 1950–м, в годину репрессий, соседу–пьянице приглянулось основательное хозяйство, и он, имея доступ к "охранке", сумел убедить тамошних служащих выслать семейство в места не столь отдаленные. Срок Альберту Ротенбергу дали 25 лет, но он вернулся в 56–м. А остальных членов семьи, по счастью, не тронули. Получилось так, что после ареста главы семьи в их дом заглянул один из энкавэдэшников. Увидев красавицу–мать Дайниса, решил оставить ее с детьми в Латвии. Правда, еще в 49–м, когда стали организовывать колхозы, с хутора забрали 9 коров и всех лошадей.

— Отец в свои 14 лет получил первую премию в Латвии за свой рисунок — иллюстрацию народной песни, — делится мой собеседник. — А когда ему было 39 лет, отправился в 49–м в Художественную школу им. Я. Розенталя, где его приняли на четвертый курс. Когда готовил дипломную работу, его и арестовали… Знаете, то, что я вырос на природе, в крестьянском хозяйстве, очень многое дало мне в жизни. Наблюдательность, сообразительность, трудовые навыки, практическая сметка, — все это очень пригодилось впоследствии.

Ходил за пять км из дому в кулдигскую школу, а у нас и русская школа была, хотя Кулдига — такой латышский анклав. Мы очень дружно жили с русскими ребятами — никто не делал никаких различий, никогда не дрались "по национальному признаку", дружили и влюблялись без различия национальностей. Да и русские ребята и девочки прекрасно говорили по–латышски.

Я занимался тяжелой атлетикой, а в армии служил артиллеристом, тогда, в 60–х, три года. Первый год в Риге и два года в Гвардейске под Калининградом, где был полный интернационал. Я был сержантом, получал 13–14 рублей в месяц. Не заходил в чайную, как мои сослуживцы, а копил деньги на радиоприемник. В то время "Спидола" стоила 70 рублей. Я отослал деньги в Ригу, и мне родные купили и прислали радиоприемник. Вот я с ним на этом фото 60 лет назад. У меня просили капитаны и майоры нашей части "Спидолу" на один день послушать. Правда, держали неделю…

После поступил в Рижский медицинский институт, на последних курсах определился со специальностью — хирург–нейролог. Работал после окончания в больнице в Вентспилсе. А последние 22 года трудился в Сигулде, получил звание хирурга высшей категории.

"Ручная работа"

— Вот книга, которую мне подарил великолепный хирург Виктор Калнберз. Он читал у нас лекции по травматологии в медицинском институте. А особенно мы сдружились, когда были оба депутатами Рижской думы в 2005–2009–м. Оба работали в комитетах по культуре и социальным делам, в этих вопросах были единомышленниками. "Хирургия" в переводе с латыни означает "ручная работа" — вот мы с ним и были работягами. В отличие от многих болтунов в Рижской думе. Вместе в те годы отмечали с ним дни рождения, праздники…

Читаю дарственную надпись — "Глубокоуважаемому доктору Дайнису Калнсу — другу, коллеге, личности", 2005–й.

— Оперный фестиваль — целиком мое детище. Я всегда страстно любил оперу, а к нам приезжали первоклассные зарубежные вокалисты! Первые 15 лет фестиваля от Сигулдской думы не получал ни копейки, потом стали немного помогать. А так — все сам, порой приходилось организовывать 500 человек, а костюмы, которых порой шилось до150 штук (частично помогала Опера), а декорации! Причем все время работал, а фестиваль проводил во время отпуска.

Большой успех был в 95–м, когда на развалинах Сигулдского замка собралось 5000 зрителей. Пели Инесе Галанте, Ингус Петерсонс, Александр Поляков. А мой звездный, ошеломляющий год — 2000–й, когда в Сигулде прошли три оперы и два гала–концерта. Анна Нетребко спела тогда в "Женитьбе Фигаро", а свою роль в "Севильском цирюльнике" отдала Элине Гаранче. Партию Розины может петь как сопрано, так и меццо–сопрано.

С 1998–го по 2012–й у меня перебывало много звезд из Большого и Мариинского театров.

На этом фото — оперная звезда всего Союза Ирина Архипова и латвийская звезда Жермена Гейне–Вагнере в Сигулде. Обеих уже давно нет на свете… Наши талантливые люди — это наша нефть, наше богатство!

Заслуги Дайниса отмечены не одной Почетной грамотой, в 96–м он получил Премию Спидолы, 5 тысяч латов. А в 97–м был удостоен ордена Трех звезд III степени. А во время ковида Дайнис написал четыре больших рассказа, которые включил в красиво изданную им книгу "Непобедимая" — все о любви…