Детский сад с года? Какие соображения в Латвии?

Дата публикации: 12.11.2024
В очереди в дошкольные образовательные учреждения стоят 5790 детей (в основном в Риге и Рижском регионе), и по сравнению с 2021 годом это на 42% меньше, а с прошлым годом - на 10%.

Это связано как с более широким предложением услуги, так и с демографическим спадом. Что касается предложения принимать детей с года, то есть самоуправления, которые уже предлагают такую возможность, но устанавливать ее в качестве обязательного требования не планируется.

Наибольшее количество детей ждут в очереди в Риге - 1812, также много их в Марупе и Ропажском крае - 926 и 789 соответственно, в Елгаве - 493 и Кекавском крае - 554. По сто детей ждут поступления в садик в Огрском и Цесисском краях. Министерство умного управления и регионального развития называет Олайнский, Тукумский и Саласпилсский края как примеры того, где эта проблема решена лучше всего.

С другой стороны, 19 самоуправлений обеспечивают софинансирование детям (от 1,5 до 4 лет), посещающим частные детские сады. Инара Дундуре, советник по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений, сказала, что никаких переговоров с самоуправлениями о приеме малышей с годовалого возраста в детский сад не велось.

Следует отметить, что еще не все дети в этом возрасте ходят. Это также будет психологически тяжело и может привести к более частым заболеваниям ребенка. Кроме того, одному педагогу придется работать не с десятью или пятнадцатью детьми, а с гораздо меньшим их количеством.

Значит, понадобится больше работников, придется менять меню и корректировать планировку помещений, и не все детские сады смогут это сделать. Чтобы принять решение, нужно оценить все "за" и "против". Дундуре предложила оставить прием детей с годовалого возраста на усмотрение самоуправлений.

