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Как города Латвии отметят День независимости? В некоторых салют все же будет 1

Наша Латвия
Дата публикации: 15.11.2024
BB.LV
Как города Латвии отметят День независимости? В некоторых салют все же будет

В День независимости салют можно будет увидеть в Вентспилсе, Юрмале и Огре, а в других местах состоятся мультимедийные шоу, сообщается на сайтах самоуправлений, пишет ЛЕТА.

Праздничный салют вечером 18 ноября организуют три муниципалитета. В Вентспилсе на Большой площади в 18:00 состоится концерт "Собираемся, поём вместе!", после которого начнется салют. Праздничный салют на площади у культурного центра Огрского края запланирован на 18:00. Юрмальское самоуправление проведет праздничный салют у культурного центра Каугури в 22:00.

В других городах состоятся лазерные и мультимедийные представления.

В Риге у Памятника Свободы лазерное световое шоу начнется в 20:10.

На фасаде Нового замка в Цесисе в 17:00 можно будет увидеть проекции проекта «Дети рисуют Латвию» художественной школы Цесиса.

На стенах Добельской евангелическо-лютеранской церкви в 18:00 покажут мультимедийный рассказ «Пробуждение духовной силы».

В разных местах Ропажского края в 18:00 пройдут световые, звуковые и видеопредставления «Ропажи сияет».

В Елгаве на башне Святой Троицы в 22:00 можно будет увидеть мультимедийное шоу «Подарок Латвии на день рождения».

В музее-заповеднике Турайда с 16 по 17 ноября с 17:00 до 20:00 можно будет посмотреть световой и звуковой рассказ. Во время мероприятия можно будет также посетить экспозиции «Ливы Гауи в культуре Латвии» и «История строительства замка Турайда».

#18 ноября #салют
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го ноября

    Неужели украинцы перестали боятся звуков салюта?! Или просто на это стало наплевать, a в прошлом году был просто тупой PR.

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