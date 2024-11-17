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Сегодня и завтра в Риге вводятся существенные ограничения на движение транспорта 12

Наша Латвия
Дата публикации: 17.11.2024
BB.LV
Сегодня и завтра в Риге вводятся существенные ограничения на движение транспорта

С сегодняшнего дня по поводу празднования 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики в Риге будут введены существенные ограничения движения, сообщили в Рижской думе.

С 15:00 воскресенья до 18:00 понедельника движение транспортных средств будет закрыто на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до ул. Муйтас и на участке ул. Экспорта от ул. Элизабетес до набережной 11 ноября.

Кроме того, с 13:00 до 18:00 понедельника движение транспортных средств будет закрыто на участке Полю гате и Бискапа гате от набережной 11 ноября до улицы, которая расположена параллельно набережной 11 ноября.

С 8:00 до 15:00 движение транспортных средств ограничено и по необходимости будет закрыто по правой крайней полосе движения на участке набережной 11 ноября длиной 150 метров от улицы Миесниеку в направлении Полю гате.

В период с 18:00 до 23:00 движение транспортных средств в случае необходимости будет закрыто на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до набережной Генерала Радзиня и участке набережной Генерала Радзиня от набережной 11 ноября до ул. Карля Миленбаха.

С 15:00 воскресенья до 18:00 понедельника на участке ул. Пилс от Полю гате до Домской площади и на участке Домской площади от ул. Пилс до ул. Екаба будет организовано двустороннее движение.

Сегодня с 15:00 и до 18:00 понедельника также будет перекрыто движение тяжелых транспортных средств по ул. Экспорта на участке от ул. Ханзас до ул. Муйтас и по ул. Краста на участке от Островного моста до ул. 13 января.

В случае необходимости в воскресенье с 18:00 до окончания генеральной репетиции военного парада подразделений НВС и в понедельник с 13:30 до 15:00 движение транспортных средств, кроме общественного транспорта, которое будет регулироваться в соответствии с необходимостью, будет закрыто на Каменном мосту, на участке бульвара Узварас от ул. Валгума до Каменного моста, на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до Железнодорожного моста и на участке улицы 13 января от бульвара Райня до набережной 11 ноября.

В понедельник, 18 ноября, с 10:00 до 18:00 движение транспорта будет перекрыто на набережной Генерала Радзиня по направлению к ул. Краста; на участке ул. Краста и в направлении от ул. Езусбазницас до съезда с Островного моста в направлении Южного моста; на съезде с Островного моста в направлении из центра на улицу Краста, а также на участке набережной Генерала Радзиня от ул. Карля Миленбаха в направлении набережной 11 ноября.

С 13:30 до 15:00 движение транспорта будет перекрыто на участке ул. Калькю от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

В понедельник с 7:00 до окончания военного парада будет закрыто движение транспортных средств и пешеходов на дамбе АВ.

Из соображений безопасности наблюдать за военным парадом НВС и его генеральной репетицией будет запрещено с Вантового моста. Однако пешеходам и пользователям инструментов микромобильности, которые захотят попасть с одного берега Даугавы на другой, мост будет доступен.

Поток пешеходов через Вантовый мост во время проведения мероприятий будут регулировать военная полиция НВС, Рижская муниципальная полиция и Государственная полиция. Самоуправление сообщает, что для ежедневных нагрузок мост безопасен, однако при повышенных нагрузках возможны риски безопасности.

Кроме того, в случае необходимости движение пешеходов, велосипедистов и электрических самокатов будет ограничено во время церемонии возложения цветов и торжественных мероприятий на площади перед памятником Свободы, во время генеральной репетиции военного парада НВС и самого парада, а также во время других мероприятий.

В понедельник во время военного парада и факельного шествия на их маршрутах и пересекающих маршрут улицах движение транспортных средств в случае необходимости будет регулироваться, может быть ограничено или закрыто.

Во время проведения мероприятий в нескольких местах также будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

#транспорт
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Григорий Антонов
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Комментарии (12)

  • 17-го ноября

    и еще большой гвоздь во 2 ю буржуазную Латвию

    Извещение-разъяснение ЦК КПСС и СМ СССР по Статуту "Латвийской Республики" от 17.12.2019 № 002.143 pravosudija.net/article/izveshchenie-razyasnenie-ck-kpss-i-sm-sssr-po-statutu-latviyskoy-respubliki-ot-17122019-no

    БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАКОННЫХ ВОЕННЫХ ВЛАСТЕЙ СССР

    zoryana-1955.livejournal.com/18595.html

    5
    2
  • 17-го ноября

    Итак, 1 мая, англичане на лодке, переправляют Ульманиса на пароход «Саратов», где этого скользкого типа, стали опекать три высокопоставленных чина из Лондона. Это был, дипломат Херберт Уотсон, уже нам знакомый, «специальный представитель Ее Величества», майор Альфред Кинэн, а также глава Британской миссии, полковник сэр Стифен Таллентс. Всего, военно-политическая миссия Англии, насчитывала более 40 человек, силами которых, усиленно готовилась очередная бойня и последующий военный поход на Петроград. Отдельно напомню читателю, что еще в январе 1919 г., в Либаве, со «специальной миссией» появился легендарный капитан британского флота Бойс, который стал с этого времени главным организатором подрывной деятельности английской разведки против Советской России. Вскоре, в полном составе с аналогичными задачами, прибыла и Французская миссия.

    6
    1
  • 17-го ноября

    Ах, да, совсем забыл! Нужно же упомянуть и про фальшивых «Латышских» военачальников, с которыми упоротые аборигены носятся уже 30 лет, как со списанной торбой. Многие, наверное, видели в Риге памятник великому латышскому вояке Оскару Калпаку на улице Элизабетес, напротив дома 49. Я боюсь сейчас многих опять расстроить, но я никогда не понимал, зачем ставить памятник человеку, который в Латвийской армии, никогда не служил, мало того, даже участвовал в походе на Ригу в составе немецкого ландсвера.

    Про него я позволю себе немного рассказать. Прибыв в январе из России, где он учился и воевал в первую мировую, молодой полковник, отправляется прямиком, на службу… к немцам под командование Фон Гольца. Да Карл! Именно про это, тебе «не рассказывали» патриотично настроенные историки Латвиджы. Мало того, скажу, что жизнь его почти сразу, трагически оборвалась 3 марта, на третий день знаменательного похода на Ригу, по иронии судьбы – от рук его же собственных немецких хозяев. А произошло это так, в сумерках, батальон немецкой «железной дивизии», под командованием гауптмана Борха, услышав у окопов вражескую латышскую речь, открыл “слепой” огонь, совершенно случайно отправив 37-летнего немецкого полковника Калпака, на Либавское северное кладбище. Не знаю, зачем к его памятнику водят патриотичных малолетних лопухов, но в латвийской армии, он не служил ни одного дня и никаким героем не является. Мало того, нарушил присягу и стал обычным карателем. Итак, раз уж речь зашла о делах военных продолжим с истории похода на Ригу.

    10
    2
  • 17-го ноября

    16 апреля 1919 года, случился так называемый «государственный переворот». Напомню, что дело происходит в Либаве (Лиепае), забитой немецкой армией, которая прибывает морем, под видом немецких «добровольцев». В оккупированном немцами городе, имеются представительства иностранных миссии наблюдателей из Франции, США и Англии (Антанты), которые явно закрывают глаза на предстоящую бойню и «добровольность немецких ополченцев» в упор не замечают, поскольку преследуют общую военно-политическую цель, руками немцев, отбросить фронт большевиков, занявших уже практически всю Латвию.

    И вот, представляете, посреди оккупированного немцами города, имеется небольшое здание правительства Латвии (так называемый штаб Болштейна), где должно было заседать созданное немцами, карманное правительство Ульманиса. Сам он, как я уже упоминал, сменив хозяина, все это время безвылазно жил в доме представителя Английской миссии А.Кинэна, в той же Либаве (позднее, город зачем-то будут называть Лиепая) и на улицу нос не показывал.

    9
    1
  • 17-го ноября

    21 февраля 1919 года, в Либаву приходят первые из 8 пароходов, набитые немецкими «добровольцами» которые в качестве отдельной “железной дивизии” добавились к 1-ой гвардейской запасной дивизии, насчитывающей 32 тысячи человек. Этот аналог современной ЧВК, получит название Добровольческого корпуса генерала Фон Дер Гольца и будет задействован в последующем наступлении на Ригу.

    5
    1
  • 17-го ноября

    11 января, по совету своих новых Английских хозяев, Ульманис, оставив в городе трёх министров-алкашей (М.Валтерс, Я.Залитис, Т.Хермановскис), на пароходе-кабелеукладчике Северного телеграфного общества, так же срывается в направлении Копенгагена, в след развеселой компании министров, что уже примкнула к Англичанам. Разумеется, этот факт не остался незамеченным немецкой разведкой, но теперь, англичанам нужно было сильно постараться и придумать, как эффектно вернуть всю эту компашку беглых фриков, обратно в Латвию и заставить работать на себя, как-то изящно низложив влияние и месть немцев.

    5
    1
  • 17-го ноября

    17 ноября, всего за день до “провозглашения Латвиджы” в Риге состоялось массовое собрание рабочих (по тем временам, это настоящий стихийный «майдан», но еще не восстание), на котором, была принята общественная резолюция, с требованием перехода всей власти в руки Советов (напомню, что это было избранное народом, легитимное правительство П.Стучки с поддержкой ¾ населения). И главное! – был создан организационный комитет по выборам в Рижский совет рабочих депутатов. Народ организовано готовился к новым выборам, а в Риге, начался XVII съезд СДЛК, где вторым пунктом, рассматривался вопрос о вооруженном восстании против оккупантов. Разумеется, допустить народ до демократических выборов было нельзя, немцам надо было в форс-мажорных обстоятельствах сорвать формирование новой народно-демократической власти и любой ценой, вырвать инициативу как у населения Латвии, выбравшего советское правительство Стучки, так и у коварных англичан с их потешным правителем Мейровицем..

    5
    1
  • 17-го ноября

    22 декабря, происходит эпохальное событие, вызывающее в среде аборигенов форменный экстаз, по их мнению подтверждающий правильность их этнократических убеждении. В этот день, правительство РСФСР и лично В.И. Ленин в своем обращении - признает независимость Латвии! Правда, есть тут и подвох, про который фальсифицируя историю, предпочитают “не упоминать”. Правительство РСФСР и Ленин признают не шарагу Ульманиса, а независимость Социалистической Советской республики под руководством П.Стучки, что как вы понимаете - мягко говоря совсем не одно и тоже. Запомните этот факт и всегда ставьте амбарных историков на место. Ну а у нас с вами, назревает очередной шквал событии...

    6
    1
  • 17-го ноября

    14 декабря 1918 г. посланник США в Швеции Моррис телеграфировал в Вашингтон: «Наилучшим местом для военных действий против большевиков будут прибалтийские провинции и Финляндия. Их выдвинутое географическое положение, их порты и железные дороги, их близость к Петрограду.., отсутствие укреплений на дорогах, ведущих к столице.., трудности для большевиков в организации снабжения в этих уже опустошенных районах — все говорит в пользу подобных операций.» (опустошенная страна, нищее население, стягивание техники и оккупационных сил на плацдарм - вам ничего не напоминает это из дня сегодняшнего? Да, правда?)

    5
    1
  • 17-го ноября

    17 декабря, часть английской эскадры, желая перехватить инициативу у немцев, вошла с залива в Ригу и встала прямо напротив президентского дворца. На следующий день, спустив на воду лодку, на встречу с «правительством Латвии» отправился адмирал Синклер и специальный представитель МИД Великобритании Босенкет, который до первой мировой войны служил консулом в Риге и неплохо знал «местную кухню». В руках у Босенкета, был специальный конверт с предложением, от которого Ульманис не мог отказаться. Многие исследователи, считают, что именно этот день можно считать началом официальной работы на Лондон, завербованного с потрохами Ульманиса. Официально, в тот день, на встречи с «правительством», Англия поручилась предоставить временному правительству Латвии, всё необходимое для борьбы с большевиками, а заодно, неосторожно пообещало утихомирить начинающийся в городах бунты, и тут же, не рассчитав особенностей местного менталитета, в лучших колониальных традициях накосячили.

    5
    1
  • 17-го ноября

    17 декабря, часть английской эскадры, желая перехватить инициативу у немцев, вошла с залива в Ригу и встала прямо напротив президентского дворца. На следующий день, спустив на воду лодку, на встречу с «правительством Латвии» отправился адмирал Синклер и специальный представитель МИД Великобритании Босенкет, который до первой мировой войны служил консулом в Риге и неплохо знал «местную кухню». В руках у Босенкета, был специальный конверт с предложением, от которого Ульманис не мог отказаться. Многие исследователи, считают, что именно этот день можно считать началом официальной работы на Лондон, завербованного с потрохами Ульманиса. Официально, в тот день, на встречи с «правительством», Англия поручилась предоставить временному правительству Латвии, всё необходимое для борьбы с большевиками, а заодно, неосторожно пообещало утихомирить начинающийся в городах бунты, и тут же, не рассчитав особенностей местного менталитета, в лучших колониальных традициях накосячили.

    6
    1
  • 17-го ноября

    через vpn Латвия 1918 - сто лет вранья vk.com/topic-184408537_43603362 https://dzen.ru/a/W9zP6k0ihwCsRL4O 18 ноября "праздник" оккупации

    4 декабря 1918 года, Ульманис отправляется в Таллин, для того чтобы установить связь с Англичанами и через два дня весьма пикантных переговоров и политических согласований с Лондоном, он как бы «от своего имени» вручит командующему военно-морского флота Великобритании в Балтийском море, конверт с просьбой о помощи, в котором официально изложит мысли о необходимости вооруженной поддержки со стороны Англии, поскольку, дескать он жутко недоволен поведением немцев и их разложившийся армии, от которой можно ожидать чего угодно. Затем, этот доморощенный гений политических интриг, пулей дует в Финляндию, где в стольном граде Гельсингфорсе (так тогда назывались Хельсинки), втихаря встречается с представителем Америки и.. вы уже догадались? Вручает ему точно такой же конверт с горячими пожеланиями военных поставок, мечтами об американском сухопутном контингенте и необходимости ввода иностранного флота. На самом деле, помимо агентурных переговоров, данные «правительственные просьбы о помощи», формально избавляли англичан и американцев, от ненужных юридических объяснений, своего дальнейшего присутствия на этой территории, в случае необходимости сухопутного вторжения или официального начала военных поставок.

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