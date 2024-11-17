Сегодня и завтра в Риге вводятся существенные ограничения на движение транспорта

С сегодняшнего дня по поводу празднования 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики в Риге будут введены существенные ограничения движения, сообщили в Рижской думе.

С 15:00 воскресенья до 18:00 понедельника движение транспортных средств будет закрыто на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до ул. Муйтас и на участке ул. Экспорта от ул. Элизабетес до набережной 11 ноября.

Кроме того, с 13:00 до 18:00 понедельника движение транспортных средств будет закрыто на участке Полю гате и Бискапа гате от набережной 11 ноября до улицы, которая расположена параллельно набережной 11 ноября.

С 8:00 до 15:00 движение транспортных средств ограничено и по необходимости будет закрыто по правой крайней полосе движения на участке набережной 11 ноября длиной 150 метров от улицы Миесниеку в направлении Полю гате.

В период с 18:00 до 23:00 движение транспортных средств в случае необходимости будет закрыто на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до набережной Генерала Радзиня и участке набережной Генерала Радзиня от набережной 11 ноября до ул. Карля Миленбаха.

С 15:00 воскресенья до 18:00 понедельника на участке ул. Пилс от Полю гате до Домской площади и на участке Домской площади от ул. Пилс до ул. Екаба будет организовано двустороннее движение.

Сегодня с 15:00 и до 18:00 понедельника также будет перекрыто движение тяжелых транспортных средств по ул. Экспорта на участке от ул. Ханзас до ул. Муйтас и по ул. Краста на участке от Островного моста до ул. 13 января.

В случае необходимости в воскресенье с 18:00 до окончания генеральной репетиции военного парада подразделений НВС и в понедельник с 13:30 до 15:00 движение транспортных средств, кроме общественного транспорта, которое будет регулироваться в соответствии с необходимостью, будет закрыто на Каменном мосту, на участке бульвара Узварас от ул. Валгума до Каменного моста, на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до Железнодорожного моста и на участке улицы 13 января от бульвара Райня до набережной 11 ноября.

В понедельник, 18 ноября, с 10:00 до 18:00 движение транспорта будет перекрыто на набережной Генерала Радзиня по направлению к ул. Краста; на участке ул. Краста и в направлении от ул. Езусбазницас до съезда с Островного моста в направлении Южного моста; на съезде с Островного моста в направлении из центра на улицу Краста, а также на участке набережной Генерала Радзиня от ул. Карля Миленбаха в направлении набережной 11 ноября.

С 13:30 до 15:00 движение транспорта будет перекрыто на участке ул. Калькю от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

В понедельник с 7:00 до окончания военного парада будет закрыто движение транспортных средств и пешеходов на дамбе АВ.

Из соображений безопасности наблюдать за военным парадом НВС и его генеральной репетицией будет запрещено с Вантового моста. Однако пешеходам и пользователям инструментов микромобильности, которые захотят попасть с одного берега Даугавы на другой, мост будет доступен.

Поток пешеходов через Вантовый мост во время проведения мероприятий будут регулировать военная полиция НВС, Рижская муниципальная полиция и Государственная полиция. Самоуправление сообщает, что для ежедневных нагрузок мост безопасен, однако при повышенных нагрузках возможны риски безопасности.

Кроме того, в случае необходимости движение пешеходов, велосипедистов и электрических самокатов будет ограничено во время церемонии возложения цветов и торжественных мероприятий на площади перед памятником Свободы, во время генеральной репетиции военного парада НВС и самого парада, а также во время других мероприятий.

В понедельник во время военного парада и факельного шествия на их маршрутах и пересекающих маршрут улицах движение транспортных средств в случае необходимости будет регулироваться, может быть ограничено или закрыто.

Во время проведения мероприятий в нескольких местах также будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.