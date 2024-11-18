Оказывается, не у всех жителей Латвии 18 ноября праздник

В то же время почти 70% домохозяйств празднуют этот день, собираясь с семьей и друзьями, а также участвуя в культурных мероприятиях. Среди них 30% отмечают основные торжества праздничным обедом в кругу близких, а 6% опрошенных заявили, что в этот день уделяют больше внимания покупке товаров, произведенных в Латвии. Кроме того, 28% посещают торжественные концерты и праздничные мероприятия.

Кроме того 15% жителей участвуют в шествиях с факелами, 20% смотрят латвийские фильмы, 3% отправляются на экскурсии, а 2% возлагают цветы у памятника Свободы, сообщается в исследовании.

В праздничных концертах и культурных мероприятиях лично принимают участие 28% жителей Курземе, 26% — Латгале и 26% — Риги. В свою очередь, 42% жителей Видземе и 18% жителей Земгале предпочитают смотреть телевизионные передачи с патриотическим содержанием.