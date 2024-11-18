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Оказывается, не у всех жителей Латвии 18 ноября праздник 9

Наша Латвия
Дата публикации: 18.11.2024
BB.LV
Оказывается, не у всех жителей Латвии 18 ноября праздник

28% жителей Латвии не отмечают годовщину провозглашения государства, свидетельствуют данные исследования.

В то же время почти 70% домохозяйств празднуют этот день, собираясь с семьей и друзьями, а также участвуя в культурных мероприятиях. Среди них 30% отмечают основные торжества праздничным обедом в кругу близких, а 6% опрошенных заявили, что в этот день уделяют больше внимания покупке товаров, произведенных в Латвии. Кроме того, 28% посещают торжественные концерты и праздничные мероприятия.

Кроме того 15% жителей участвуют в шествиях с факелами, 20% смотрят латвийские фильмы, 3% отправляются на экскурсии, а 2% возлагают цветы у памятника Свободы, сообщается в исследовании.

В праздничных концертах и культурных мероприятиях лично принимают участие 28% жителей Курземе, 26% — Латгале и 26% — Риги. В свою очередь, 42% жителей Видземе и 18% жителей Земгале предпочитают смотреть телевизионные передачи с патриотическим содержанием.

#праздник
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Григорий Антонов
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Комментарии (9)

  • ME
    Marx Engels
    19-го ноября

    Парад "краснозадых" пенсов. Пусть скрежещут оставшимися зубами. Какой счастье, что мы оставили позади этот кошмарный период. Lai dzivo Latvija!

    14
    59
  • EX
    Evgenins Xxx
    19-го ноября

    Я горжусь что родился в той стране в той Латвии, на позор той Латвии кем она стала

    103
    5
  • EX
    Evgenins Xxx
    19-го ноября

    Какая независимость вы сами верите в это конечно независимость круто потому что нам при советах жилось плохо слишком много заводов рабочих мест строилось всё для народа, а сейчас гордость мы независимы заводы разрушены народ в нищете патриоты все за границей особенно верх стоящих чиновников кричащие мы патриоты только никто из этих сраных патриотов не хочет в Латвии находиться и государство всё сделало для этого чтобы последний уехали с каждым годом думаешь уже хуже некуда так нет удивляешься ещё есть куда падать политики нашу страну в долги которые не им отдавать а нам живущим здесь как минимум на несколько столетий вперёд Слава Латвии той стране той стране что была при советах когда делалась для людей а они сейчас карманы набивают можете говорить сколько угодно но правда от этого не уменьшится позор

    166
    9
  • EX
    Evgenins Xxx
    Evgenins Xxx
    19-го ноября

    Дополню если политики бы заботились о своих граждан а не ненависти к русскоязычным они бы не поддерживали финансово войну в которой они проиграют а эти средства выделили бы на детсады приюты, помощь пенсионерам, помощь малоимущим нуждающимся смотрю ради ненависти к русскоязычному населению они готовы и всю страну загнобить

    164
    7
  • 18-го ноября

    18.11 "праздник" оккупации Латвия 1918 - сто лет вранья https://dzen.ru/a/W9zP6k0ihwCsRL4O - https://vk.com/topic-184408537_43603362

    90
    12
  • ТТ
    Тим Тим
    18-го ноября

    А,если я как 6 % патриотов куплю сегодня банку шпрот,мне это зачтётся?Я даже чек сохраню.

    106
    10
  • AG
    Aleks Gurik
    18-го ноября

    А ещё сегодня большой праздник . День рождения Дед Мороз отмечает 18 ноября.

    119
    5
  • JB
    Janis Berzin
    18-го ноября

    "Оказывается, не у всех жителей Латвии сегодня праздник" - оказывается кому -то сегодня надо работать, оказывается что 9,04 % жителей страны не могут питать праздничных чувств по отношению к государству, лишивших их гражданских прав, оказывается, оказывается у них есть дети, внуки не имеющие права учится на родном языке в этом государстве , оказывается социальные блага, оставшиеся после "оккупации", сокращаются и ликвидируются ради прибыли барыг, спекулянтов, ростовщиков, оказывается запретов, запрещений становится всё больше, а жизнь всё труднее . Какая неожиданность для автора статьи! Оказывается праздновать и радоваться не чему?

    451
    17
  • EX
    Evgenins Xxx
    Janis Berzin
    19-го ноября

    Какая независимость вы сами верите в это конечно независимость круто потому что нам при советах жилось плохо слишком много заводов рабочих мест строилось всё для народа, а сейчас гордость мы независимы заводы разрушены народ в нищете патриоты все за границей особенно верх стоящих чиновников кричащие мы патриоты только никто из этих сраных патриотов не хочет в Латвии находиться и государство всё сделало для этого чтобы последний уехали с каждым годом думаешь уже хуже некуда так нет удивляешься ещё есть куда падать политики нашу страну в долги которые не им отдавать а нам живущим здесь как минимум на несколько столетий вперёд Слава Латвии той стране той стране что была при советах когда делалась для людей а они сейчас карманы набивают можете говорить сколько угодно но правда от этого не уменьшится позор

    19
    0
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