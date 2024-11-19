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Посольство США в Латвии перестанет выдавать иммиграционные визы 1

Наша Латвия
Дата публикации: 19.11.2024
LETA
Посольство США в Латвии перестанет выдавать иммиграционные визы

Посольство США в Латвии с 2 декабря больше не будет предоставлять услуги по выдаче иммиграционных виз, сообщается на сайте посольства.

Посольство информирует, что Госдепартамент США назначил местом обработки заявлений на иммиграционные визы посольство США в Стокгольме (Швеция).

Это касается заявлений на иммиграционные визы для ближайших и других родственников, невест и женихов граждан США, дел категорий V92/V93 лиц, получивших убежище и беженцев, а также виз для иммигрантов разных национальностей (DV) для жителей Латвии.

Заявления лиц, которые уже прошли собеседование в посольстве США в Латвии, будут до конца оформлены в Риге.

#сша #визы
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го ноября

    ..и врагов не надо, если США в друзьях.

    7
    1

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