Мой шок в шоке! Видео Бректе о «латвийском сердце» взорвало сеть. Художника требуют арестовать

Эпатажный латвийский художник Кристиан Бректе опубликовал в Tiktok новое видео, которое шокировало пользователей социальных сетей. Дошло до того, что даже оскорбленные «дерусификаторы» призывают к аресту художника.
На видео Бректе готовит «латвийское сердце», поскольку «любимое блюдо латыша – другой латыш», а в конце поздравляет Латвию с днем рождения. Описать все происходящее на фоне крестов, криков и нарастающего абсурда довольно трудно, однако в социальных сетях уже во всю выражают свое возмущение от увиденного. К примеру, местные «дерусификаторы» увидели в этом высмеивание государства и поддержку российской пропаганды.
@kristians.brekte6 MĪLU LATVIJU! GATAVO AR KRISTIANU BREKTI! #independenceday #latvia🇱🇻 #performance #artist #foodlover #symbol #contemporaryartist #brekte #love #hindu #religion #latviantiktok #baltic #symbols #god #heart #foodblogger @HEITA ♬ Inspirational - neozilla
«Бректе. Ты моральный урод. За такое видео надо в лучшем случае понести наказание за кощунство государства и за поддержку российской пропаганды. А вообще, по роже бы тебе дать, урод», - написал, поделившись видео в своем микроблоге «Х», «лангист» Taisnības kalps.
Brekte Tu esi morāls kroplis.— Taisnības kalps 🇱🇻LANGISTS (@taisnibaskalps) November 21, 2024
Par šādu video Tevi vajadzētu labākajā gadījumā sodīt par valsts zaimošanu un par atbalstu krievu propogandai.
Bet vispār Tev pēriens prasās Tu kropli pic.twitter.com/gDjLuCcrqt
В комментариях он уточнил, что подобного рода искусство касаются его лично.
«Мне этот дурак не интересен, пока он не высмеивает Латвию и не помогает пропаганде Кремля с угунскрустсом на лбу. Тогда это касается лично меня», - возмущается он.
Другие пользователи тоже выразили свое мнение. Многие менее категоричны.
«Бректе, молодец, так держать, народ с тобой», - написал один из пользователей.
«Ничего кощунственного не вижу, но у каждого свое мнение Бректе, очень хорошо, так держать», - указал другой.
«Ничего российского я нигде не вижу, потому что в России этот индивидуум уже был бы в психбольнице», - отметил третий.
«Больной и неизлечимый. Ещё хуже, что преподаватель, но там, видимо, весь коллектив такой же? Государственное учреждение?», - недоумевает еще один.
Кристиан Бректе (род. 1981), латышский художник и сценограф, профессор в Латвийской художественной академии, работающий в разных жанрах и известный своей провокационностью.
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