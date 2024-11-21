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Мой шок в шоке! Видео Бректе о «латвийском сердце» взорвало сеть. Художника требуют арестовать 7

Наша Латвия
Дата публикации: 21.11.2024
BB.LV
Мой шок в шоке! Видео Бректе о «латвийском сердце» взорвало сеть. Художника требуют арестовать

Эпатажный латвийский художник Кристиан Бректе опубликовал в Tiktok новое видео, которое шокировало пользователей социальных сетей. Дошло до того, что даже оскорбленные «дерусификаторы» призывают к аресту художника.

На видео Бректе готовит «латвийское сердце», поскольку «любимое блюдо латыша – другой латыш», а в конце поздравляет Латвию с днем рождения. Описать все происходящее на фоне крестов, криков и нарастающего абсурда довольно трудно, однако в социальных сетях уже во всю выражают свое возмущение от увиденного. К примеру, местные «дерусификаторы» увидели в этом высмеивание государства и поддержку российской пропаганды.

@kristians.brekte6 MĪLU LATVIJU! GATAVO AR KRISTIANU BREKTI! #independenceday #latvia🇱🇻 #performance #artist #foodlover #symbol #contemporaryartist #brekte #love #hindu #religion #latviantiktok #baltic #symbols #god #heart #foodblogger @HEITA ♬ Inspirational - neozilla

«Бректе. Ты моральный урод. За такое видео надо в лучшем случае понести наказание за кощунство государства и за поддержку российской пропаганды. А вообще, по роже бы тебе дать, урод», - написал, поделившись видео в своем микроблоге «Х», «лангист» Taisnības kalps.

В комментариях он уточнил, что подобного рода искусство касаются его лично.

«Мне этот дурак не интересен, пока он не высмеивает Латвию и не помогает пропаганде Кремля с угунскрустсом на лбу. Тогда это касается лично меня», - возмущается он.

Другие пользователи тоже выразили свое мнение. Многие менее категоричны.

«Бректе, молодец, так держать, народ с тобой», - написал один из пользователей.

«Ничего кощунственного не вижу, но у каждого свое мнение Бректе, очень хорошо, так держать», - указал другой.

«Ничего российского я нигде не вижу, потому что в России этот индивидуум уже был бы в психбольнице», - отметил третий.

«Больной и неизлечимый. Ещё хуже, что преподаватель, но там, видимо, весь коллектив такой же? Государственное учреждение?», - недоумевает еще один.

Кристиан Бректе (род. 1981), латышский художник и сценограф, профессор в Латвийской художественной академии, работающий в разных жанрах и известный своей провокационностью.

#звезды #культура
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Комментарии (7)

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го марта

    Арестовывать никак нельзя, он должен показывать какие в Латвии профессора культуры и что из себя представляет Академия культуры, где он является руководителем кафедры живописи. Все должны видеть ту молодую "поросль" которую он активно взращивает.

    1
    0
  • А
    Андрей
    22-го ноября

    Labrīt, Latvija!
    Только проснулись? этим видео уже некоторое количество месяцев. А сами выставки и творчество - полны чистой анатомии и садо-мазо. Но ему улыбаясь пожимал руку (и только?) сам министр культуры (политик от NA?) Ну вот такая у нас Академия и культура. То, что их до сих пор не посадили и не разогнали - пожалуй многое говорит об "элитах" этого государства. Ну и о некоторой значительной части населения.

    Вопрос: как же их всех лечить?

    18
    0
  • JB
    Janis Berzin
    22-го ноября

    Этот дегенерат - представитель латышской, творческой интеллигенции и порождение буржуазной культурки, а не российской пропаганды.

    38
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Janis Berzin
    22-го ноября

    Нляяя (фейспалм). Чего ты это высрал? Чтоб поосто победно выгадить фекалии в бошке? В эрэфии фрики есть поболее. Например Пахом. Он в "зелёном слонике" снимался. И он живёт в рфии спокойно. Свои шабаши устраивает.

    2
    14
  • A
    Anim
    Janis Berzin
    22-го ноября

    Димдимыч Серыйволкович, а этот Пахом - тоже профессор художественной академии в "эрэфии", да? )

    10
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го ноября

    Пофиг. Людей он не убивает и не диктует как им жить, поэтому пофиг. Пусть делает что хочет.

    14
    8
  • А
    Андрей
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го ноября

    если бы он делал это за личный счёт - мало бы интересовало. Но он получает гранты. И его "мурал" красуется на одной стене с 40-й школой. Все попытки это нечно убрать - натыкались на отчаянное сопротивление (как немцы в 44/45-м?).

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    0
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