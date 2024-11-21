Мой шок в шоке! Видео Бректе о «латвийском сердце» взорвало сеть. Художника требуют арестовать

Эпатажный латвийский художник Кристиан Бректе опубликовал в Tiktok новое видео, которое шокировало пользователей социальных сетей. Дошло до того, что даже оскорбленные «дерусификаторы» призывают к аресту художника.

На видео Бректе готовит «латвийское сердце», поскольку «любимое блюдо латыша – другой латыш», а в конце поздравляет Латвию с днем рождения. Описать все происходящее на фоне крестов, криков и нарастающего абсурда довольно трудно, однако в социальных сетях уже во всю выражают свое возмущение от увиденного. К примеру, местные «дерусификаторы» увидели в этом высмеивание государства и поддержку российской пропаганды.

«Бректе. Ты моральный урод. За такое видео надо в лучшем случае понести наказание за кощунство государства и за поддержку российской пропаганды. А вообще, по роже бы тебе дать, урод», - написал, поделившись видео в своем микроблоге «Х», «лангист» Taisnības kalps.

Brekte Tu esi morāls kroplis.

Par šādu video Tevi vajadzētu labākajā gadījumā sodīt par valsts zaimošanu un par atbalstu krievu propogandai.



Bet vispār Tev pēriens prasās Tu kropli pic.twitter.com/gDjLuCcrqt — Taisnības kalps 🇱🇻LANGISTS (@taisnibaskalps) November 21, 2024

В комментариях он уточнил, что подобного рода искусство касаются его лично.

«Мне этот дурак не интересен, пока он не высмеивает Латвию и не помогает пропаганде Кремля с угунскрустсом на лбу. Тогда это касается лично меня», - возмущается он.

Другие пользователи тоже выразили свое мнение. Многие менее категоричны.

«Бректе, молодец, так держать, народ с тобой», - написал один из пользователей.

«Ничего кощунственного не вижу, но у каждого свое мнение Бректе, очень хорошо, так держать», - указал другой.

«Ничего российского я нигде не вижу, потому что в России этот индивидуум уже был бы в психбольнице», - отметил третий.

«Больной и неизлечимый. Ещё хуже, что преподаватель, но там, видимо, весь коллектив такой же? Государственное учреждение?», - недоумевает еще один.

Кристиан Бректе (род. 1981), латышский художник и сценограф, профессор в Латвийской художественной академии, работающий в разных жанрах и известный своей провокационностью.