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«Чтобы выйти из «Rimi» теперь нужен купон» — покупатели в недоумении, как выйти из магазина, если ничего не купил 1

Наша Латвия
Дата публикации: 26.11.2024
BB.LV
«Чтобы выйти из «Rimi» теперь нужен купон» — покупатели в недоумении, как выйти из магазина, если ничего не купил

В соцсетях покупатель пишет: «Чтобы выйти из «Rimi», теперь нужен купон, который можно получить при покупке чего-либо. Я понимаю, что воры — это проблема, но это трагикомично».

Портал la.lv отмечает, что такая процедура появилась не только в магазинах «Rimi», она аналогична и в «Lidl» и «Ikea», однако такое условие есть только на кассах самообслуживания. В сообщении в социальных сетях несколько комментаторов отмечают, что такие правила существует в Европе уже некоторое время и предназначены для общей безопасности.

Чтобы узнать, как именно работает эта система безопасности, как выйти из магазина, если вы все-таки решили ничего не покупать, и увеличивается ли количество краж в магазинах, журналисты связались с менеджером по связям с общественностью «Rimi Latvia» Ингой Бите.

Она отмечает: ««Rimi» следует тенденциям розничной торговли в мире и Европе, поэтому мы также тестируем определенные решения в наших магазинах. Это специфическое решение уже используется в Европе и кое-где в Латвии. «Rimi SM Dzelzavas» был первым магазином «Rimi», где было опробовано это решение».

Система выхода работает просто – когда покупатель оплачивает покупку в зоне самообслуживания, распечатывается чек со штрих-кодом, который при сканировании открывает ворота выхода. С другой стороны, покупатель, решивший ничего не покупать, может пройти мимо обычных касс. Также при необходимости кассир зоны самообслуживания может открыть эти ворота вручную.

Информация, собранная «Rimi» о кражах в магазинах, показывает, что общее количество стабильно, но в отдельных магазинах, как правило, есть различия. В крупных магазинах охранники обычно сталкиваются с несколькими кражами в день. В среднем за одну кражу пытаются украсть товар стоимостью 30 евро, но в магазинах с более высоким потоком посетителей, таких как «Rimi Origo», количество краж выше, а средняя стоимость украденного товара ниже - около 8 или 9 евро.

Топ самых часто воруемых товаров не изменился – чаще всего крадут алкогольные напитки, кофе, шоколад и косметику или товары, которые можно легко продать на вторичном рынке и получить деньги.

Одним из самых эффективных нововведений в борьбе с кражами в магазинах за последний год стало появление мобильной группы безопасности, которая анализирует видеоархивы, общается с руководством магазина, вычисляет воров и производит задержания в магазинах. Опыт «Rimi» показывает, что чаще всего предыдущие правонарушения выявляются с помощью видеоархива, а при неоднократных попытках совершения кражи лица задерживаются.

#магазины #rimi
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го ноября

    ВВ! Ну и что это за идиотская реклама? Фантазия начала изменять?!

    14
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